شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة الأنسولين.. 5 أعراض مبكرة يجب ملاحظتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مقاومة الأنسولين عندما تصبح خلايا الجسم أقل حساسية أو استجابة للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينتجه البنكرياس.

تُعد مقاومة الأنسولين حالة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى تطور داء السكري من النوع 2 إذا لم تُعالج بشكل مناسب، معرفة الأعراض المبكرة يمكن أن تساعد في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

فيما يلي.. 5 أعراض مبكرة لمقاومة الأنسولين يجب عليك ملاحظتها:

يلعب الأنسولين دورًا حاسمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق مساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز (السكر) من الطعام الذي تتناوله للحصول على الطاقة.

1. زيادة الوزن غير المبررة

قد تبدأ في ملاحظة زيادة في وزنك دون تغيير كبير في نظامك الغذائي أو مستوى نشاطك البدني، يحدث ذلك بشكل خاص في منطقة البطن.

2. الشعور بالتعب والإرهاق

التعب المستمر والشعور بالتعب والإرهاق حتى بعد الحصول على نوم كافٍ أو بعد تناول الطعام.

3. الجوع المستمر والرغبة في تناول السكريات

الشعور بالجوع بشكل متكرر والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو الكربوهيدراتية، زيادة الأنسولين في الدم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام، خصوصاً الأطعمة ذات المحتوى العالي من السكر.

4. ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية

يمكن أن تظهر هذه الحالة في نتائج تحاليل الدم الروتينية، حيث تكون مستويات الدهون الثلاثية أعلى من الطبيعي.

ضعف معالجة الدهون، بسبب مقاومة الأنسولين التى تؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين، مما يؤثر على عملية تحلل الدهون في الجسم ويزيد من نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

5. البقع الداكنة على الجلد

ظهور بقع داكنة وسميكة على الجلد، غالباً في ثنايا الجسم مثل الرقبة، الإبطين، والمفاصل، تؤدي إلى زيادة إنتاج الميلانين في بعض مناطق الجلد، مما يتسبب في ظهور هذه البقع الداكنة.