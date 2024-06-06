شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهيئ جسمك للصيام قبل العشرة الأوائل من ذى الحجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونحن على أعتاب الأيام العظام، أيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة ، التى تزيد فيها العبادات، من صيام وقيام وتعبد، انتظارا ليوم عرفة العظيم، لذا نقدم بعض النصائح التى تساعد الكثيرين وتعينهم على التعبد والقدرة على بذل الجهد والمشقة دون عناء.

فمن الخطأ أن تهمل طعامك ونظامك الغذائى فى تلك الأيام ، فالالتزام واتباع نظام غذائى جيد وبعض العادات الصحية، تعينك فى هذه الليالي على القيام والتعبد وكذا الصيام ، ولذا عليك قبل استقبال هذه الأيام بمجموعة من النصائح، التى يقدمها تفصيلا الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة بقصر العينى، ومنها:

أهم النصائح

ـ لابد من النوم الجيد، دون إسراف أو تفريط، فالنوم حوالى 6 إلى 7 ساعات متواصلة خلال الليل لاكتساب القوة واليقظة عند الإستيقاظ مبكرا

تناول الأكل الصحى الغنى بابروتين والألياف، يعزز من قوة الجسم والشبع، وتحسين الهضم.



اـ الطاقة تتجدد بالحركة، لابد من قضاء يومك فى الحركة المنظمة، دون كسل مفرط وراحة مفرطة، أو نشاط وجهد مهدر.



ـ اهتم بتنظيم وجباتك منذ الآن وقبل الأيام العشرة الفضيلة، وذلك من خلال تقسم الطعام على حوالى 5 وجبات صغيرة الكم كثيرة العناصر، بين البروتين والألياف والكربوهيدرات والخضروات الصحية، قبل البدء فى الصيام.

ـ قلل المنبهات والمشروبات الغنية بالكافيين، كالإسراف فى القهوة والشاي



ـ المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب، عليهم بالالتزام بمواعيد تناول الأدوية الموصوفة دون إهمال، وقياس نسبة السكر والضغط، ضبطها باللجوء للطبيبب المختص إذا كانوا يعانون أعراضا مرضية أو قراءات غير جيدة.



ـ اسأل طبيبك على إمكانية صيامك وطبيعة الطعام المناسب لحالتك إذا كنت من المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة، أو حالة صحية خاصة.



ـ اهتم بالزيادة فى العناصر داخل وجباتك منذ الآن، الفاكهة قليلة السكر كالكمثرى والتفاح، والخضراوات التى توفر لك المياه، كالخس والورقيات، والبروتين الصحى النباتى والحيوانى بنسب متزنة.

ـ زد من المشروبات الصحية المعززة للترطيب.