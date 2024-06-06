الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وزارة الصحة أن أكثر من 44 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المقدمة من مراكز الرعاية الصحية منذ بداية شهر ذي القعدة حتى يوم السادس والعشرين من ذي القعدة، وذلك استمرارًا لجهودها في تقديم الرعاية المتكاملة للحجاج في موسم حج 1445هـ.

وأشارت إلى تنوع الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما أثمرت عن إجراء 7 عمليات قلب مفتوح، و112 قسطرة قلبية، و177 عملية غسيل كلوي.

وأكدت الوزارة التزامها بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للحجاج، من خلال عمل الكوادر الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة على ضمان سلامتهم وراحتهم؛ مما يتماشى مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.