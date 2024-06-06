8 علامات لاكتشاف سرطان الدم

الخليج 365 - متابعات

تتداخل أعراض مرض سرطان الدم “اللوكيميا”، مع العديد من الأعراض الناتجة عن أمراض أخرى، حيث يصاحبه شعور بالتعب والإعياء وفقدان الوزن والشهية والتعرق الليلي وغيرها من الأعراض.

وفي هذا الصدد، استعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أبرز العلامات التحذيرية التي تساعد على الاكتشاف المبكر للمرض الذي يعاني منه مئات الآلاف حول العالم، كما تساعد الأطباء على دقة تشخيص المرض.

وتضمّنت تلك العلامات التحذيرية، الشعور بالدوخة أو الدوار، وسهولة الإصابة بالعدوى، وظهور الكدمات بشكل مفاجئ، ونزيف اللثة، والحمى، وتورم العقد الليمفاوية، وألم المفاصل، والصداع المتكرر.

ويعد المرض أحد أنواع السرطان الذي يصيب الأنسجة التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم، حيث تنتُج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تدخل إلى مجرى الدم، وتبدأ بمنافسة خلايا الدم السليمة وتمنعها من القيام بوظائفها الطبيعية.