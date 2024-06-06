شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على سلامة قلبك فى الموجة الحارة.. بلاش مشروبات غازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب والأوعية الدموية، هى السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، مع عوامل مختلفة بما في ذلك نمط الحياة والشيخوخة والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، كما أن التعرض لـ درجات الحرارة المتزايدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوفاة.

وفقا لموقع " تايمز أوف أنديا"، تعد أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالحرارة العالية هي المسؤولة عن ربع الوفيات المرتبطة بالحرارة، فالحرارة العالية تضع الكثير من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، وذلك لأن الرطوبة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة تسبب زيادة في تدفق الدم، مما يؤدي إلى ضخ القلب ضعف كمية الدم مقارنة باليوم الطبيعي.

وهذا يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)، في الصيف، تتضاعف الدورة الدموية في الدقيقة أو تتضاعف أربع مرات مقارنة بالدورة الدموية في الشتاء.

أمراض القلب تجعلك أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة، قد لا يتمكن الأشخاص المصابون بـ أمراض القلب، وخاصة أولئك الذين أصيبوا بأزمة قلبية، من ضخ ما يكفي من الدم لمساعدة أنفسهم على التخلص من الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، قد تعيق الشرايين الضيقة بسبب الكوليسترول تدفق الدم، بينما قد يكون للحالات الصحية الأخرى مثل مرض السكري والسكتة الدماغية وحالات الذاكرة الأخرى تأثير سلبي على استجابة الدماغ للجفاف، كل هذا يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

لذلك، من الضروري أن تحمي نفسك في ذروة الصيف للعناية بقلبك، يمكنك اتباع النصائح الواردة أدناه: تابع توقعات الطقس وخطط ليومك وفقًا لذلك

حاول ألا تخرج من المنزل أو تعرض نفسك لـ أشعة الشمس المباشرة في الأيام التي يكون فيها الجو حارًا جدًا، إذا كان الخروج أمرًا لا مفر منه، فتأكد من الراحة في الظل قدر الإمكان.

رطب نفسك خلال 20 دقيقة

من الضروري أن ترطب نفسك في ذروة الصيف، تأكد من شرب الماء حتى عندما لا تشعر بالعطش أو تحتاج للشرب. في حال كنت تتناول دواءً أو تعاني من حالة مرتبطة بالقلب، استشر طبيبك حول كمية الماء التي يمكنك تناولها لتجنب التورم.

احمي بشرتك

يمكن أن تمنع حروق الشمس جسمك من البقاء باردًا، تأكد من تطبيق عامل حماية من الشمس (SPF) مناسب، واستخدام الملحقات مثل القبعة والنظارات الشمسية، وارتداء ملابس فضفاضة للمساعدة في تنظيم الحرارة.

تجنب المشروبات الغازية

المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعمل الصودا على إبطاء وتيرة انتقال الماء من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، بينما يعمل الكافيين والكحول على تجفيف الجسم، من أجل تجنب الجفاف، من الضروري تجنب هذه الأمور، في حين أن كل هذه الأمور قد تساعدك على منع إجهاد قلبك، فمن المهم أيضًا أن تفهم وتتعرف على أعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة.

في حالة حدوث أي طارئ، اطلب المساعدة فورًا واستشر طبيبك، إن إدراك الأعراض واستجابة جسمك للحرارة، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يمكن أن يساعدك بشكل كبير على تقليل خطر الإصابة بأي نوع من المضاعفات.