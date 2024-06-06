شكرا لقرائتكم خبر عن عصير القصب في الحر كله فوايد .. لكن احذر هذه الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موجة الحر الشديد، كيف يمكنك ترطيب جسمك خلال المشي في الشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة؟..البعض يقوم بتناول كوب من عصير القصب المميز والمفيد وصاحب الطعم الرائع، الذي يمد الجسم بالكثير من الفوائد، ولكن هناك بعض الأضرار التي يجب توخي الحذر منها.



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، الذي أوضح أن عصير قصب السكر لديه شعبية كبيرة في الصيف لأنه يساعد على التغلب على الحرارة عن طريق تبريد الجسم بشكل طبيعي والحماية من الجفاف ، كما يرجع احتواؤه على نسبة عالية من السكر فهذا يمكن أن يكون غير صحي لمرضى السكري ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة عند تناوله بكميات زائدة.

أضرار الإسراف في عصير القصب خلال الحر

ويرجع احتواء عصير القصب علي نسبة عالية من السكر، وأيضا غناه بسعرات حرارية عالية إلي ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل التمثيل الغذائي، والأوعية الدموية، وزيادة الوزن و لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله.

فوائد عصير القصب في الحر

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والكربوهيدرات والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين سي والمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد ومركبات البوليفينول، وهذا يجعله يقدم الكثير من الفوائد للجسم خلال ارتفاع حرارة الطقس، ومنها:

- معزز للطاقة

هو مصدر طبيعي للسكروز الذي يعتبر مصدر الطاقة لدينا. يعمل على تطبيع إطلاق الجلوكوز في الجسم لاستعادة مستويات السكر المفقودة. يرطب الجسم ويقلل من التعب.

- يساعد في مكافحة اليرقان

قد يساعد عصير قصب السكر في علاج اليرقان. كما أنه يساعد على مكافحة الضعف، والإرهاق.

- يساعد في علاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى

مدر للبول بطبيعته، ويساعد على التخلص من السموم والالتهابات من الجسم. يساعد في علاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

-. يحسن عملية الهضم

عصير قصب السكر يسهل إفراز العصارات الهضمية ويبقي النظام في المسار الصحيح. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يوازن مستويات PH في المعدة.

-مكافحة الشيخوخة

يعتبر عصير قصب السكر علاجًا ممتازًا لمكافحة الشيخوخة وخطوط البشرة الدقيقة، ويساعد في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة ومشرقة.

- تقوية المناعة

يعد عصير قصب السكر مصدرًا جيدًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة التي قد تعزز مناعتك.

- مفيد أثناء الحمل

يحتوي عصير قصب السكر على العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك وفيتامين ب المركب ومضادات الأكسدة والكالسيوم.