شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تؤثر سلبا على التركيز.. ابعد عنها أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلاب الثانوية العامة خلال فترة المذاكرة والامتحانات في موجة الحر يلزمهم اتباع بعض النصائح لـ زيادة التركيز، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح التي تساهم في زيادة تركيزهم وحمايتهم من التعرض لأي مضاعفات.

وفقا لتصريح خاص من الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة ، فإن ارتفاع درجات الحرارة وتناول بعض الأطعمة غير الصحية، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التركيز، لأنها تؤثر سلبا علي وظائف الإدراك لدي المخ، كما هناك أطعمة تساعدك على المذاكرة بشكل إيجابي.

أطعمة تؤثر سلبا على الإدراك

وقدم استشاري السمنة والنحافة، أبرز الأطعمة التي تؤثر سلبا على قدرة المخ للتركيز، ومنها..

- السكريات

الأطعمة الغنية بالسكر تعد من أبرز الأسباب المؤدية لضعف قدرة المخ علي التركيز، وتعرضك لضعف الذاكرة، ولذا فهي من الأطعمة غير المفضل تناولها لطلاب الثانوية العامة.

-المقليات

الأطعمة المقلية، بالرغم من طعمها المميز، إلا أنها تعرض المخ لعدم القدرة علي التركيز، والسبب في هذا يرجع إلي ارتفاع سعراتها الحرارية، وأيضا تزيد من فرص إصابة الجسم بالالتهابات، وتعرضه لتلف الأوعية الدموية التي تصل الدم إلى المخ، ولذا تضعف الذاكرة.

-اللحوم المصنعة

إذا كنت من عشاق اللحوم المصنعة، فيجب عليك تجنب تناولها، لأنها تحتوي علي بعض المواد المضرة التي تؤثر في قدرة المخ علي التركيز.

أطعمة مهمة خلال امتحانات الثانوية العامة

كما قدم استشاري السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال الحر، وأيضا أثناء فترة الامتحانات، ومنها:

- السمك

يحتوي علي أوميجا 3 التي لها دور مهمة في تقوية الذاكرة، وتنشيط خلايا المخ، كما أنه يحتوي علي فيتامين ب 12 والسيلينيوم الاذان يعملان علي تقوية المخ.

- البيض

يحتوي علي فيتامين ب12، والسيلينيوم والزنك، وهذه العناصر الغذائية مهمة لتنشيط المخ، وتقوية الذاكرة، وزيادة الإدراك.

-المكسرات

المكسرات تحتوي علي عناصر غذائية المهمة لصحة المخ، فهي تحتوي علي فيتامين هـ والزنك، والبروتين والألياف، فتناول حفنة يوميا منها تساعد في الحفاظ علي صحة المخ، ووظائفه.

-البليلة

تعتبر من الأطعمة المغذية والمهمة، ولكن يصنح بتقليل إضافة السكر أثناء إعدادها، فالقمح له العديد من الفوائد المهمة لصحة المخ، وأيضا الحليب، فتناول الطالب لها أثناء وجبة الإفطار تعد من الحيل الغذائية الرائعة أثناء فترة الامتحانات.

