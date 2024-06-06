شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الساقع.. كيف يساعدك مشروبك الدافئ على ترطيب جسمك فى الحر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروبات هى العنصر الأول والأهم فى اليوم الصيفى، وخلال ارتفاع درجات الحرارة الشديد، المشروبات هى العنصر المرطب الأول، ويحتاج كل منا لأكواب متعددة على مدار اليوم بجانب المياه العادية، لكى يصل إلى الترطيب الشديد المطلوب لجسمه.

وفقا لما قاله الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، فإن الترطيب هو أهم عامل يجب التركيز عليه خلال الطقس الحار، والموجات الحارة من آن لآخر، والترطيب فى تلك الأيام يقى الجسم من عوامل الجفاف الخطيرة، تلك التى تسبب للجسم مشكلات صحية، مثل الرعشة، واضطراب الأعصاب، الإعياء، والعطش الشديد والتبول المتكرر والشديد، وجفاف الجلد، وأعراض جلدية وجسدية أخرى مثل اضطراب وظائف الجسم والضعف العام والوهن، والتعب والإرهاق.

وتابع مؤكدا على أهمية الترطيب اليومى للجسم من خلال المياه العامل الأساسى والهام فى الحرارة العالية، ويعتقد البعض خطأ أن المشروبات الباردة أو المثلجة هى التى توفر الترطيب للجسم والحلق فقط فى أيام الصيف، ولكن المشروبات الدافئة أيضا توفر الترطيب المناسب وتقى من جفاف الجسم، شريطة أن تكون مشروبات عشبية مفيدة وصحية، كالينسون والشمر والنعناع، والليمون الدافئ والبارد، وكذلك المشروبات الصحية، والبعد عن المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاى والقهوة، لإن الإسراف فيهم لا يوفر الترطيب.

ويجب أيضا تجنب شرب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، التى يعتقد البعض أنها ترطب وبشدة، رغم احتوائها على سكريات بنسب عالية جدا، والكافيين أيضا، وهو ما يؤثر على مستوى الترطيب والانتعاش للجسم.