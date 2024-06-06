شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حماية الأطفال فى الموجة الحارة.. نصائح مهمة للأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمراض المرتبطة بالحرارة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار الذين تكون أجسامهم أقل كفاءة في تنظيم درجة الحرارة.

كيف تحمي طفلك من المشاكل المتعلقة بالحرارة

أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال جامعة بنها، أن أهم النصائح بالنسبة للأطفال في الحر كثرة الترطيب لأن الأطفال أكثر عرضه للتعرض للجفاف سريعا لأن لديهم نسبة عالية من الماء في الجسم، وغالباً لا يدركون الحاجة إلى شرب السوائل لذلك، شجعي طفلك على شرب الماء بانتظام ، حتى لو لم يشعر بالعطش، يمكن إضافة الماء بشرائح الفاكهة لجعله أكثر جاذبية.

وأشار إلى ضرورة تجنب الإفراط في ارتداء الملابس في الحرارة الزائدة، ويزيد من درجة حرارة الجسم بسرعة أكبر، لذلك من الأفضل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، يعتبر القطن مثاليًا في الأيام الحارة لأنه يساعد على تقليل الطفح الحراري ويمتص العرق، مع عدم نسيان ضرورة ارتداء قبعة واسعة الحواف لحماية الوجه والرقبة من أشعة الشمس المباشرة، والنظارات الشمسية لحماية عيونهم من الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح الطبيب ضرورة تجنب أشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، مما يجعله أخطر وقت للتواجد بالخارج بالنسبة للأطفال، إذا اضطررت إلى الخروج بطفلك خلال ساعات الذروة، فتأكد من أنه يأخذ فترات راحة متكررة في الظل ويحافظ على النشاط البدني عند الحد الأدنى لتجنب ارتفاع درجة الحرارة ، مع وضع واقى للشمس بانتظام على جميع مناطق الجلد المكشوفة، مع إعادة وضعه كل ساعتين، أو بشكل متكرر إذا كان طفلك يمارس السباحة مثلا أو تعرق،

علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة

وفقا لموقع هيلث سايد من الضروري أن تكون على دراية بأعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة لمنع حدوث مشكلات صحية خطيرة، يعد الإنهاك الحراري ، الذي يتميز بالتعرق الشديد والضعف والدوخة والغثيان والصداع، علامة تحذيرية. إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور إلى ضربة الشمس، وهي حالة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

تشمل أعراض ضربة الشمس تشمل:

ارتفاع درجة حرارة الجسم (أعلى من 103 درجة فهرنهايت 38 درجة مئوية )، والجلد الأحمر والساخن والجاف (عدم التعرق)، والنبض السريع، والارتباك، وفقدان الوعي، إذا كنت تشك في حدوث ضربة شمس، فاطلب المساعدة الطارئة على الفور.

إذا كان طفلك يقضي وقتًا في اللعب بالخارج، فتأكد من أن بيئته آمنة ومظللة. يمكنك منحهم الكثير من الماء والوجبات الخفيفة الباردة مثل الفواكه، قم بإعداد حوض سباحة صغير أو رشاش ليبرد، وأشرف دائمًا على الأنشطة المائية لمنع وقوع الحوادث.

شجعهم على أخذ فترات راحة في المناطق المظللة وتجنب اللعب على الأسطح الساخنة مثل الشرائح المعدنية أو الأسفلت، والتي يمكن أن تسبب الحروق.