شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض المزمنة.. نصائح لازم تعرفها لو ناوى تصوم أيام ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون للصيام فى هذه الأيام، حيث ساعات تفصلنا عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتى يفضل فيها الصيام، لأخذ الثواب والتقرب من الله، فماذا يفعل أصحاب الأمراض المزمنة إذا كانوا راغبون في الصيام؟

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال صيام الـ10 الأوائل من ذي الحجة

قدم الدكتور رائف بطرس استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء في كلية طب عين شمس، بعض النصائح الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال صيامهم للعشر الأوائل من ذي الحجة، دون تعرضهم لأي مضاعفات صحية، ومنها:

-على مرضي السكر والضغط والقلب التأكد من صحة صيامهم من الطبيب المتابع لصحتهم.



-تحديد جدول لتوقيتات الأدوية والعلاجات الخاصة بهم من قبل الطبيب المتابع.



-قياس نسبة السكر وضغط الدم بشكل دائم ودوري خاصة خلال ساعات الصيام في حالة الشعور بالدوخة أو التعب الشديد.



-مع ارتفاع حرارة الطقس، يجب الاهتمام بتناول بعض الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ علي الصحة العامة ولترطيب الجسم، وخاصة في وجبة السحور ومنها الفواكه الغنية بـالألياف، والخضراوات، كالبطيخ، والكانتلوب، والخس والخيار.



-الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء تعد من أهم النصائح الصحية المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، وحمايتهم من التعرض لأي مضاعفات صحية، أو الجفاف الناتج عن نقص نسبة السوائل في الجسم.



-لأصحاب الأمراض المزمنة يجب تجنب الأطعمة المقلية وذات الدهون العالية والغنية بالسكريات، وإستبدلها بالأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية، والغنية بالعناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم.



