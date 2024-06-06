شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الخضار احرص على تناوله فى الموجة الحارة.. فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخيار أحد أهم الخضراوات الصحية الغنية بالمياه، وله الكثير من الفوائد الصحية، ولكن تكمن وتزيد أهميته فى وجود موجات صيفية حارة كالتى نعيشها هذه الأيام، وهو ما ينطبق على الخيار أحد أهم الخضراوات المتوفرة والصحية.

وفقا لتقرير نشر فى موقع netmed الطبى المعنى بالصحة العامة والغذاء، فإن فوائد الخيار خلال الموجه الحارة كثيرة ومتعددة، إلا أنه يساعد على ترطيب الجسم، مقاومة جفاف الجسم أيضا، كما أنه يعزز من صحة الأمعاء التى تتأثر فى تلك الأجواء الحار، يحتوى الخيار على كم هائل من الفيتامينات الصحية، مثل فيتامين ج وفيتامين ب، كذلك على الماغنيسيوم و الكالسيوم، ولا يخلو من الفسفور والزنك أيضا، وسعراهه الحرارية منخفضة لا تزيد عن 16 سعرا حراريا.

قالت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية بمعهد التغذية إن الخيار أحد الخضراوات الصحية والمفيدة، التى توفر الترطيب الشديد للجسم، لاحتوائها على المياه التى تعزز من الوقاية من الشعور بالجفاف، وتساعد بجانب مياه الشرب على تقوية الجسم وتعزيز حيويته، وتخليصه من التعب والارهاق الذى يعانيه نتيجة الجفاف.

تابعت أن الخيار يحتوى على كم هائل من الفيتامينات والعناصر، وكذلك العنصر الأهم وهو المياه، لذا لابد من الحرص عليه خلال فصل الصيف، وتعزيز نضارة الجسم/ ونضارة الجلد أيضا، وترطيب الجلد، ويمكن تناوله كما هو أو شرب مستخلصه على هيئة عصير خضراوات صحى ومفيد، يساعد على صحة الأمعاء و صحة المعدة، كما أن احتواءه على كم هائل من الألياف يجعله مكون هام للطعام يعزز من امتلاء المعدة، والشعور بالشبع، والشعور بالرحلة فى الأمعاء، وكذلك خلال عملية الإخراج.