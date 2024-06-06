شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء لا تتوقعها تفسد الرجيم.. منها اتباع نوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى المنضبط "الدايت" أو ما يطلق عليه البعض الريجيم، هو نظام متبع يحاول من خلاله الشخص التخلص من الدهون الزائدة، أو محاولة التمتع بجسم مثالى صحى، يساعد على الحركة والتمتع بصحة جيدة.

وفقا لتقرير نشر فى موقع bodynetwork فإن هناك أخطاء وأسباب خفية قد تجعلك غير قادر على إنجاح الدايت أو النظام الغذائى، ولعل أهمها وفقا للتقرير، النظام الغذائى القاسى غير المنضبط رغبة فى انقاص الوزن الشديد، وانقاصه بسرعة وفى وقت قصير، لأن هذه الأخطاء تحد من التمثيل الغذائى للجسم وعدم القدرة على ضبط عملية الأيض، ومن الأخطاء أيضا أن يفرط الإنسان فى قياس الوزن ويشعر بالخوف من زيادته أو عدم نقصانه، هذه العادة تفسد قدرتك على اتباع نظام سليم.

أما عن باقى الأخطاء التى يمكن أن يرتكبها البعض فى نظامهم الغذائى فيعلق الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة قصر العينى، موضحا أن هناك أخطاء وعوامل تؤثر على عدم قدرة الجسم على الاستفادة من نظام الدايت وبالتالى لا ينقص الوزن:

وأوضح هذه الأخطاء كالتالى:

ـ عدم الاهتمام بممارسة الرياضة بجانب الدايت أو نظام الريجيم، أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه متبعو الريجيم.



ـ البعد عن النشويات والحلويات والكربوهيدرات بأنواعها بشكل مفرط، هذا الإفراط يحرم الجسم من العناصر الغذائية ولا يخفض الوزن.



ـ الافراط فى إتباع نوع واحد من الريجيم دون غيره، أو اتباع نظام شديد القسوة.



ـ الافراط فى تناول الطعام خلال اليوم المفتوح أو اليوم الفري.