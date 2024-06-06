شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار السعال الديكى فى أوروبا يثير القلق.. كل ما تريد معرفته عن المرض والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أنه تم اكتشاف 60 ألف حالة إصابة بالسعال الديكي في دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين خلال الفترة من 2023 إلى بداية 2024، كما حذر أمس الأربعاء المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها من أهمية التحكم في انتشار المرض.



وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص مرض السعال الديكي وفقا لموقع "healthline"..

ما هو مرض السعال الديكي؟

هو مرض يصيب الرئتين وقد تستمر فترة الإصابة إلى 6 أسابيع.

كيف يتم الإصابة بالسعال الديكي؟

تنتشر بكتيريا السعال الديكي من شخص لآخر من خلال الرذاذ أثناء السعال أو العطس.

هل السعال الديكي خطر على الأطفال؟

يمكن أن يكون السعال الديكي خطيرًا على الرضع.

ما أعراض السعال الديكي؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالسعال الديكي، ومنها:

- العطس.

-سيلان الأنف.

-السعال "الكحة"

-القيء.

-التعرض في حالة تمكن الإصابة بنوبة سعال شديدة.

-الإرهاق.

-ارتفاع أو إنخفاض حرارة الجسم.

ما المضاعفات الصحية عند الإصابة السعال الديكي؟

الالتهاب الرئوي الجرثومي، وأيضا قد يصل الأمر إلي مضاعفات نادرة والإصابة بالتهاب المخ .

كيف يتم الوقاية من السعال الديكي؟

عن طريق اللقاح، فيعد هو الحل الأمثل، وهناك نوعان من لقاحات السعال الديكي، و يتم إعطاء كل اللقاحين مع لقاح الكزاز والدفتيريا، يحدد عمرك نوع اللقاح الذي يجب أن تتلقاه وعدد الجرعات التي تحتاجها.

علاج السعال الديكي؟

وعند الإصابة بالسعال الديكي، يجب العلاج عن طريق المضادات الحيوية في بداية الإصاية للسيطرة علي المرض، مع علاج الأعراض المصاحبة للمرض.

