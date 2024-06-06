شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الحساسية الجلدية.. واجه موجة الحر بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، قد يؤذى بشرتك وجلدك، فما بالك إذا كنت ممن يعانون من الحساسية الجلدية فى هذه الأجواء الحارة، يعانى البعض من مشكلات وأمراض جلدية كثيرة، تزيد حدتها وصعوبة أعراضها خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفقا لتقرير نشر فى موقع starmedspecialist فإن بعض الأعراض الجلدية الحادة تظهر لدى من يعانى من تحسس بشكل عام، أو حساسية جلدية، ومن هذه الأعراض الشديدة التى تزيد حدتها فى فصل الصيف، تقشر الجلد الشديد، فضلا عن الهرش والحكة والرغبة فى حك الجلد كثيرا، كذلك قد تظهر بعض العلامات والبقع الحمراء، وكذلك البقع البيضاء لدى البعض، فضلا عن بعض التشققات الجلدية التى قد تنتج عن جفاف الجلد الشديد، كذا الجفاف الحاد فى الجلد والشعور بذبوله وضعف نضارته، كذلك الطفح الجلدى.

ونصح تقرير آخر نشر فى هيلث من يعانون من مشكلات جلدية فى فصل الصيف، ومع التعرض لحرارة الشمس، مثل الإكزيما، وكذلك الطفح الحرارى، والذين يعانون من حبوب وبثور حرارية، بمجموعة من النصائح الهامة لمقاومة هذه التحسسات الجلدية الحادة.

أهم النصائح

ـ الاهتمام بتقليل احتكاك الجلد، وعدم الاستسلام للهرش.

ـ تجنب تغير درجات الحرارة من البارد للدافئ أو الحار، وذلك لأنها تؤثر على سلامة الجلد وصحته.

ـ كلما تجنبت الخروج فى الطقس الحار، وتجنبت أشعة الشمس الحارة المباشرة كلما أنقذت جلدك من التحسس العالى.

ـ أدوية ومراهم وعلاج الحساسية فى فصل الصيف، يجب أن تتابعه لدى مختص جلدية لتجنب مضاعفات الحساسية.

ـ لا تحاول ممارسة الرياضة والتمارين الشاقة خلال الطقس لحار لانها قد تزيد من حدة حساسية الجلد.

ـ الاستحمام وتنظيف جسمك يكون وفقا لحالتك الجلدية للتخلص من العرق الزائد.