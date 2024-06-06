شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الطعام يجب تجنبه فى الموجة الحارة.. عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجات الحرارة بشدة يتطلب بعض الخطوات الصحية، وفي حين أن البعض يفضل الأطعمة المقلية المقرمشة، إلا أن هذا الاختيار قد لا يكون الأفضل خلال أشهر الصيف الحارة.

فيما يلي الأسباب التي ذكرها موقع onlymyhealth حول السبب الذي يجعل تجنب الأطعمة المقلية في الصيف خطوة مهمة لصحتك وراحتك.

1. الحرارة والجفاف

الأطعمة المقلية عادة ما تكون غنية بالدهون، والتي يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم وتساهم في جفاف الجسم قد يكون هذا التأثير غير مريح بشكل خاص خلال أيام الصيف الحارة.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يكون المحتوى العالي من الدهون في الأطعمة المقلية ثقيلًا على الجهاز الهضمي، مما قد يسبب عسر الهضم والانتفاخ وعدم الراحة. بالإضافة إلى ذلك، في الصيف، يعمل جسمك بجهد أكبر ليظل باردًا، لذا فإن تجنب الأطعمة التي تزيد من الضغط على الجهاز الهضمي أمر مفيد.

3. زيادة التعرق

تناول الأطعمة الدهنية والدهنية يمكن أن يؤدي إلى التعرق الزائد، حيث ينفق الجسم المزيد من الطاقة لهضم هذه الأطعمة، هذا قد يجعلك تشعر بعدم الارتياح أكثر في الحرارة.

4. صحتك بشكل عام

تحتوي الأطعمة المقلية عمومًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، وأحيانًا الدهون المتحولة، مما يساهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب، أوصى التقرير بضرورة الحفاظ على نظام غذائي أخف مع الفواكه الطازجة والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، وهو أمر أكثر صحة، خاصة خلال فصل الصيف.

5. الأمراض المرتبطة بالحرارة

الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية الثقيلة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم خطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري، من خلال جعل من الصعب على الجسم تنظيم درجة حرارته بكفاءة.

6. التسمم الغذائي

الأطعمة المقلية التي يتم الاحتفاظ بها لساعات طويلة تكون عرضة لنمو الكائنات الحية الدقيقة. سيكون نمو البكتيريا والميكروبات الأخرى أعلى خلال فصل الصيف وتكون فرص الإصابة بالتسمم الغذائي مرتفعة.

أشخاص لا ينبغى تناولهم الطعام المقلى

يُنصح باختيار الأطعمة الخفيفة والمرطبة وسهلة الهضم والتي يمكن أن تساعدك على البقاء باردًا ومرتاحًا خلال أشهر الصيف، يجب على كل من الصغار وكبار السن توخي الحذر بشكل خاص عند تناول الأطعمة المقلية خلال فصل الصيف.

1. الأطفال

الأجهزة الهضمية الحساسة: لدى الأطفال الصغار أجهزة هضمية متطورة قد تواجه صعوبة في التعامل مع المحتوى العالي من الدهون في الأطعمة المقلية، مما يؤدي إلى عسر الهضم أو عدم الراحة.

خطر الجفاف: الأطفال أكثر عرضة للجفاف، خاصة في الحرارة، ويمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية إلى تفاقم هذا الخطر عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم وتقليل تناول السوائل.

الاحتياجات الغذائية: يحتاج الأطفال إلى نظام غذائي متوازن غني بالمواد المغذية للنمو والتطور السليم، كما أن استهلاك الكثير من الأطعمة المقلية يمكن أن يحل محل المزيد من الخيارات المغذية.

2. كبار السن

تباطؤ عملية التمثيل الغذائي: تؤدي الشيخوخة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب على الجسم معالجة الأطعمة الغنية بالدهون بكفاءة. يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالجهاز الهضمي ومضاعفات خطيرة أخرى.

الحالات المزمنة: يعاني العديد من كبار السن من حالات صحية مزمنة مثل أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب تناول الأطعمة المقلية.

خطر الجفاف: كبار السن هم أيضًا أكثر عرضة للجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة، ويمكن أن يؤدي الإجهاد الإضافي لهضم الأطعمة المقلية إلى زيادة هذه المخاطر.

بشكل عام، يجب على الأشخاص من جميع الأعمار الاعتدال في تناول الأطعمة المقلية، خاصة أثناء الطقس الحار، للحفاظ على الصحة العامة والراحة. ومع ذلك، يجب على الأطفال وكبار السن توخي الحذر بشكل خاص بسبب تعرضهم المتزايد للآثار السلبية للأطعمة المقلية وحرارة الصيف.