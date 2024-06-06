شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الربو الليلي؟ الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو الليلي يشير إلى تفاقم أعراض الربو ليلاً بسبب زيادة استجابة مجرى الهواء وتدهور وظائف الرئة، وهو أمر شائع جدًا، حيث إن حوالي 75٪ من مرضى الربو يستيقظون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بسبب تفاقم الأعراض فى الليل، حيث إن ضعف السيطرة على الربو الأساسي والأشكال الحادة من الربو يجعل الشخص عرضة للأعراض الليلية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

أسباب زيادة أعراض الربو في الليل

ويشير التقرير إلى أنه ليس من الواضح أسباب زيادة أعراض الربو ليلًا، ولكن ربما يكون السبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الليل، كما تعد السمنة والارتجاع المعدي المريئي أيضًا من عوامل الخطر المهمة لتفاقم أعراض الربو أثناء الليل، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المحفزات الأخرى مثل التدخين، والمواد المسببة للحساسية في غرفة النوم مثل (عث الغبار، والصراصير، ووبر الحيوانات الأليفة)، والهواء البارد في الليل، وبعض الأدوية مثل (الأسبرين)، ومشاكل البرد والجيوب الأنفية التي يمكن أن تسبب أيضًا تفاقم أعراض الربو ليلًا.

كيف يؤثر الربو على النوم

يؤثر الربو الليلي على نوعية النوم بشكل كبير، لذلك من الضروري التحكم في الربو باستخدام الأدوية المنتظمة والمتابعة باستمرار مع طبيب الرئة، حيث أن المراقبة المنتظمة لاختبار وظائف الرئة والاختبارات المتقدمة مثل FENO لتقييم التهاب الرئة يمكن أن تساعد في تحديد المرضى المصابين بالربو والسيطرة عليه بدقة.

نصائح لتخفيف أعراض الربو قبل النوم

من المهم أيضًا تقليل مسببات الحساسية في غرفة النوم مثل الغبار المنتظم، واستخدام الفراش والوسائد المقاومة للحساسية، وإبعاد الحيوانات الأليفة من غرف النوم أثناء الليل، كما ينبغي تجنب استخدام العطور أو الشموع المعطرة في الليل.

يمكنك أيضًا أخذ حمام دافئ قبل النوم يساعد على تهدئة أعراض الربو والمساعدة على النوم الهادئ، والقيام بتمارين الاسترخاء، من أهمية غلق النوافذ ليلًا لمنع الهواء البارد والغبار وحبوب اللقاح وتلوث الهواء من التأثير على مجرى الهواء ليلاً.

احتفظ بأدوية الربو بالقرب منك أثناء الليل لاستخدامها عند الحاجة، يمكن أن تساعدك السيطرة الفورية على الربو الأساسي وبعض التعديلات البسيطة في نمط حياتك على التغلب على تفاقم أعراض الربو الليلي.