شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أهمية التطعيمات للأطفال ضد الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحصين، المعروف أيضًا باسم التطعيم، هو وسيلة للحماية من العدوى والأمراض عن طريق تحفيز الجهاز المناعي للتعرف على مسببات الأمراض المحددة ومكافحتها مثل الفيروسات والبكتيريا، قبل أن تسبب المرض، عادة ما يتم الحصول على التطعيم في سن أصغر حتى يكون الجسم محصنًا ضد أمراض معينة ولا يحدث ذلك على الإطلاق طوال العمر، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth .

ونظرًا لأن الجهاز المناعي لدى الطفل لم يكتمل نموه بشكل كامل عند الولادة، فإن الأطفال يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى و تساعد اللقاحات في تعليم الجهاز المناعي كيفية الدفاع ضد الجراثيم، التطعيم يحمي طفلك من خلال المساعدة في بناء دفاعاته الطبيعية.

6 أسباب رئيسية لأهمية التحصين للأطفال 1. الوقاية من الأمراض الخطيرة

يحمي التحصين الأطفال من الأمراض التي قد تهدد حياتهم مثل الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والتهاب الكبد الوبائي والتهاب السحايا وما إلى ذلك، ويمكن أن تسبب هذه الأمراض مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي الذي يهدد الحياة والدماغ الضرر والشلل والموت، وتقلل اللقاحات بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

2. الحد من انتشار المرض

لا يحمي التطعيم الأطفال المحصنين فحسب، بل يساعد أيضًا في منع انتشار الأمراض المعدية داخل المجتمعات. وعندما يتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان ينخفض انتقال الأمراض بشكل كبير، مما يحمي أولئك الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو بسبب العمر".

3. التخفيف من حدة المرض

تساعد بعض اللقاحات في الوقاية من المظاهر الشديدة للمرض، على سبيل المثال، يساعد لقاح BCG على الحماية من انتشار مرض السل في الدماغ والعمود الفقري.

4. انخفاض التكلفة

تكلفة تطعيم الطفل أقل بكثير من تكلفة علاج طفل مصاب بمرض يمكن الوقاية منه باللقاحات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوقاية من هذه الأمراض تقلل من تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالاستشفاء والعلاج والإعاقات طويلة الأمد.

5. حماية الأجيال القادمة

لعبت اللقاحات دورًا حاسمًا في الحد من الأمراض والقضاء عليها على مستوى العالم. ومن خلال ضمان تغطية عالية للتطعيم بين الأطفال، يمكننا حماية الأجيال القادمة من الأمراض التي تسبب زيادة التغيب عن المدارس وسوء التغذية وسوء التغذية وتؤثر على صحة الأجيال".

6. متطلبات الدخول إلى المدرسة والسفر

تتطلب العديد من المدارس ومرافق رعاية الأطفال إثباتًا للتطعيم للتسجيل، وتتطلب بعض البلدان أيضًا تطعيمات محددة لأغراض السفر. إن إبقاء الأطفال على اطلاع دائم بالتطعيمات يضمن استيفاءهم لهذه المتطلبات ويمكنهم المشاركة في فرص التعليم والسفر دون قيود.