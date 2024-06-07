شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض مشكلات القلب.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات القلب، أو بمسمى أكثر شيوعا مشكلات وأمراض القلب لها الكثير من العلامات والأعراض، وينصح تقرير نشر في موقع "هيلث هارفارد" الطبي المعنى بالصحة العامة، بضرورة الاهتمام بالكثير من الإشارات التي قد تنبئك بمشكلة أو مرض في القلب، أو في وظائف القلب، مع اضطراب كفاءته.

تابع التقرير أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يصبحون عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، منها أن يكون الشخص مصابا بارتفاع في نسب السكر في الدم، أو مصاب بمشكلة ارتفاع ضغط الدم، كذلك أن يكون مريضا بمرض مزمن، أو يعانى من التدخين الشره، كذلك السمنة تزيد فرص الإصابة كذلك، الإصابة باضطراب في نسب الكوليسترول أو ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم سبب أيضا.

تابع تقرير آخر نشر في موقع هيلث المعنى بالصحة العامة أن أعراض المشكلات القلبية كثيرة منها، أوجاع ووهن بالجسم عام نتيجة ضعف عمل عضلة القلب، كذلك الوهن العام والضعف العام، مشكلات التنفس أو ضعف في القدرة على التنفس بأريحية أحد أشهر الأعراض.

تابع التقرير موضحا أن الآلام في الصدر، آلام الجسم العامة، مع الإغماء أو الدوخة والدوار الشديد له أيضا دور في الكشف عن أعراض الإصابة بمشكلات القلب وأمراض القلب، وينصح كل من يعانى من مثل هذه الأعراض التوجه للطبيب المختص الذى يحدد المشكلة وطريقة العلاج وفقا للمشكلة.