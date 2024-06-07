شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الرأس والرقبة .. تعرف على الأسباب والأعراض وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد حالات الإصابة بالسرطان على مستوى العالم، حيث يظهر سرطان الرأس والرقبة باعتباره مصدر قلق، وتظهر سرطانات الرأس والرقبة في نوعين هما سرطان الخلايا الحرشفية (SCC) و سرطان الغدة الدرقية والغدة اللعابية، ويختلف علاج كلا النوعين وإدارتهما، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.



ويتضاعف الخطر بالنسبة للأفراد المدخنين ، مما يزيد بشكل كبير من قابلية الإصابة بسرطان الرأس والرقبة. ولذلك، فإن معالجة هذه القضايا المتشابكة المتعلقة بتعاطي التبغ أمر بالغ الأهمية في مكافحة ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان



ويعد سوء نظافة الفم والالتهابات الفيروسية (فيروس HPV) من عوامل الخطر الأخرى التي تتسبب في سرطان الفم .

بعض الأعراض الشائعة لسرطان الفم



وجع في الفم لا يشفى

نزيف من الفم أو الحلق

وجع الأسنان أو تخفيف و سقوط الأسنان

ألم يمتد إلى الأذن

التهاب الحلق المستمر

الصعوبة هي البلع

كتلة (أورام) الرقبة

وأي شخص يعاني من هذه الشكاوى، إذا استمرت، يجب عليه استشارة الطبيب من أجل التقييم. وكما هو واضح، ترتبط سرطانات الرأس والرقبة بالعادات وبالتالي يمكن الوقاية منها بدرجة كبيرة. إن الوعي بالآثار الضارة للتبغ أمر في غاية الأهمية. ومن المهم بشكل خاص تثقيف الأطفال والشباب البالغين حتى يتجنبوا التبغ بأي شكل من الأشكال. كما ينبغي نصح المدمنين بالإقلاع عن التبغ لأنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.