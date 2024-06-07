شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر بيمر باكئئاب .. طريقتان للتغلب على الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أغلب الأحيان تمر علامات الاكتئاب لدى مريض السكري دون أن يلاحظها أحد،ومن أجل القضاء على هذا الثنائي يجب على الشخص أن يكون يقظًا لعلامات الاكتئاب، وخاصةً مقدم الرعاية.

ويجب أن تؤخذ مشاعر القلق واليأس والخمول لعدة أيام متتالية على محمل الجد، وهذا الخمول الذي يزحف مع الاكتئاب يؤدي في كثير من الأحيان إلى الكسل، حيث يجد الإنسان صعوبة في الاهتمام بنفسه، هذا يجعله يخرج عن المسار الصحيح لنظامه الغذائي والأدوية ويجعله خاملًا بدرجة كافية حتى لممارسة الرياضة، كل هذا يؤدي إلى تفاقم مرض السكرى، ومن المهم علاج كل من الاكتئاب والسكري في وقت واحد، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.



ويؤثر الاكتئاب على قدرتك على أداء المهام والتواصل والتفكير بوضوح، تظهر الأبحاث أن مرضى السكري الذين يعانون أيضًا من الاكتئاب ثبت أن لديهم ضعفًا في التحكم في الجلوكوز وكذلك في حالة التمثيل الغذائي لديهم، مثل هذا التحكم السيئ يمكن أن يسبب مضاعفات ومشاكل صحية قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب. علاوة على ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أن يلجأوا إلى الأكل غير الصحي، ونمط الحياة غير المستقر، والتدخين، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.

وهناك طريقتان للتعامل مع الاكتئاب لدى مرضى السكر يجب اتباع الآتى:

التغذية السليمة : تناول نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على كمية جيدة من البروتينات يساعد كل فرد على مقاومة مرض السكري والاكتئاب، والغذاء يغذي الدماغ ويساعده على العمل على النحو الأمثل، والفواكه والخضراوات الخضراء والأسماك والدواجن كلها لها تأثير إيجابي على الدماغ وتساعد على تسوية التقلبات المزاجية الشائعة في حالات الاكتئاب.

ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة لها أيضًا تأثير على الدماغ، فهو يساعد على الحفاظ على مرونة الدماغ وخفض مستويات السكر.



