شكرا لقرائتكم خبر عن سمعت عن حساسية العنب قبل كدة.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحساسية أنواع وأشكال، ولا شك أن البعض يعانون من أنواع حساسية مختلفة، فهناك الحساسية الغذائية التى يعانى منها البعض، من بعض أنواع الطعام، حيث يعانى من تحسس واضح بعد تناوله لنوعية طعام معينة بأعراض شديدة، مثل الهرش والطفح الجلدي، وكذا الحكة الجلدية، واضطراب الأمعاء، واضطراب الإخراج، وكذا اضطرابات الجهاز الهضمى، فضلا عن الكثير من الأعراض الأخرى كالانتفاخ والتورم.

وفقا لتقرير نشره موقع إيفرى داى هيلث الطبى، المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن التحسس تجاه نوع من الطعام أو الفاكهة أمر شائع، فكل منا له مشكلة تحسسية تسبب له الحساسية، ومن بعض أنواع الحساسية غير الشائعة حساسية العنب، تلك التى يعانى منها البعض بعد تناول العنب، ووفقا للتقرير فإن أغلب من يعانون هذه المشكلة هم من يعانون فى الأصل من مشكلات تحسسية عالية، أو مرض الربو على سبيل المثال، فضلا عن الإصابة بالإكزيما أيضا، فهى ترفع معدل التحسس من بعض أنواع الفاكهة منها العنب.

فيما أضاف تقرير نشر فى موقع wyndly أن أسباب الحساسية من العنب قد ترجع إلى تحسس البعض من بروتيناته، وتظهر أعراض الحساسية من العنب على شكل التقيؤ والغثيان، فضلا عن صعوبة التنفس، كذلك ألم البطن والمغص عند البعض،ويفضل عدم الإسراف فى تناول العنب وفقا للتقرير للأصحاء نتيجة احتواءه على كم كبير من السكريات الطبيعية، وكذلك على من يعانى تحسسا منه تجنبه أيضا، وإذا عانى أعراض متفاقمة مثل الإعياء أو صعوبات فى التنفس فعليه اللجوء للمساعدة الطبية سريعا.