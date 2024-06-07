شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل قد تؤدي إلى فقر الدم.. منها بعض الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقر الدم هو حالة شائعة تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى أعراض مثل التعب والضعف والدوخة وضيق التنفس، لذا فإن فهم أسباب فقر الدم أمر بالغ الأهمية للوقاية والإدارة الفعالة.

فيما يلي ثمانية عوامل يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم حسب موقع onlymyhealth.

أشياء يجب ملاحظتها قد تؤدي إلى فقر الدم المدخول الغذائي

أولا، عدم كفاية المدخول الغذائي من العناصر الغذائية الأساسية هو السبب الرئيسي لفقر الدم. فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو النوع الأكثر انتشارا ويحدث عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين.

يوجد الحديد في الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا والسبانخ والحبوب المدعمة، النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب نقص العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ب 12 والفولات أيضًا فقر الدم، هذه الفيتامينات ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي، يوجد فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض.

الأمراض المزمنة والالتهابات التي تؤدي إلى فقر الدم

الأمراض المزمنة والالتهابات يمكن أن تساهم في تطور فقر الدم، ويمكن لحالات مثل مرض الكلى المزمن، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والسرطان، وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز أن تتداخل مع قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء صحية.

بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية والعلاجات أن تسبب فقر الدم كأثر جانبي، يمكن أن يؤدي العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، الشائع الاستخدام في علاج السرطان، إلى تلف نخاع العظم، حيث يتم إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وبعض المضادات الحيوية أن تسبب نزيفًا معويًا أو تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية، مما يساهم في الإصابة بفقر الدم.

اضطراب وراثي

رابعا، يمكن أن تؤدي الاضطرابات الوراثية إلى أشكال مختلفة من فقر الدم، فقر الدم المنجلي هو حالة وراثية تتميز بإنتاج الهيموجلوبين غير الطبيعي، مما يجعل خلايا الدم الحمراء صلبة ومنجلية الشكل، يمكن لهذه الخلايا غير الطبيعية أن تعيق تدفق الدم، مما يؤدي إلى نوبات مؤلمة وتلف الأعضاء.

اضطراب معوي

الاضطرابات المعوية والعمليات الجراحية التي تؤثر على الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم عن طريق إعاقة امتصاص العناصر الغذائية، يمكن لحالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي أن تلحق الضرر ببطانة الأمعاء، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وفيتامين ب 12 والفولات.

