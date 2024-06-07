شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك بيحب السكريات بلاش تسمعى كلامه.. اعرفى أضرارها والبدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بتقديم طعام صحي ومفيد للطفل من أهم ما يجب القيام به للحفاظ على صحتهم من التعرض لأي مضاعفات صحية، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أن الإفراط في استهلاك السكر للأطفال يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض وخاصة المزمنة، فيرتبط ارتفاع استهلاك السكر بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.

كذلك فإن سوء امتصاص السكر من عصير الفاكهة خاصة عند تناوله بكثرة يمكن أن يؤدي إلى الإسهال المزمن وانتفاخ البطن والانتفاخ وتعثر النمو.وهناك خطر متزايد لتسوس الأسنان بسبب السكر الحر والحموضة.

كيف يمكن استهلاك السكريات؟

يجب استهلاك السكر في شكله الطبيعي من خلال الحليب ومنتجات الألبان غير المحلاة مثل الزبادي والفواكه الطازجة السليمة، بدلاً من العصائر أو منتجات الألبان المحلاة، ويجب تناول السكر كجزء من الوجبة الرئيسية وليس كوجبات خفيفة، فلا ينبغي إعطاء الرضع مشروبات تحتوي على السكر في زجاجات ويجب تثبيط الأطفال عن عادة النوم مع زجاجة تحتوي على مشروبات أو حليب تحتوي على السكر.

ما هي المشروبات الموصى بها؟

المشروب الموصى به للأطفال هو الماء، ويجب استبدال المشروبات التي تحتوي على السكر وعصائر الفاكهة .

ما هي الأثار الجانية للإفراط في تناول السكر علي الطفل ؟

لأن هناك العديد من الآثار الجانبية للسكر علي الأطفال، ومنها :

- مشاكل الأسنان

الإفراط في تناول السكر، وخاصة في شكل المشروبات السكرية يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان، حيث تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكر، وتنتج أحماضًا تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى مشاكل في الأسنان إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

- زيادة خطر السمنة

يرتبط تناول السكر بكثرة بزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال، و غالبًا ما تكون الأطعمة والمشروبات السكرية عالية السعرات الحرارية ولكنها منخفضة القيمة الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية واحتمال عدم التوازن في استهلاك الطاقة.

- خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تناول كميات كبيرة من السكر باستمرار يمكن أن يساهم في مقاومة الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي حالة تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

- نقص التغذية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تحل محل الأطعمة الغنية بالمغذيات في النظام الغذائي للطفل، مما يؤدي إلى نقص التغذية المحتمل. إذا امتلأ الأطفال بالوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، فقد لا يستهلكون ما يكفي من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالبروتين الضرورية للنمو والتطور.

- المشكلات السلوكية

تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من السكر والمشاكل السلوكية لدى الأطفال، مثل فرط النشاط ومشاكل الانتباه. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه العلاقة بشكل كامل.

- زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

ارتبط الإفراط في استهلاك السكر أثناء الطفولة بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة، مثل أمراض القلب والاضطرابات الأيضية.

وقدم التقرير، أبرز النصائح لإدارة تناول السكر، ومنها:

-تقديم الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة بدلا من الوجبات الخفيفة السكرية.

-اختر الماء أو الحليب كمشروبات أساسية وقلل من المشروبات السكرية.

