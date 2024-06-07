شكرا لقرائتكم خبر عن فى الموجة الحارة .. إزاي تحافظ على مستويات سكر الدم تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية المزمنة مثل مرض السكرى، الذى يتطلب إدارته جيدًا خاصة خلال موجة الحر لمنع أي مضاعفات، حيث يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى تفاقم أعراض مرض السكري ومشاكل صحية خطيرة مثل الجفاف والإرهاق الحراري وضربة الشمس، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح لإدارة مرض السكرى بشكل فعال خلال موجة الحر:

موجة الحر يمكن أن تؤدى إلى تفاقم مستوى السكر في الدم، حيث يؤثر مرض السكري على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة القصوى إلى تعقيد هذا التنظيم، ما يترتب حدوث الجفاف بسرعة أكبر، وقد لا تعمل بعض أدوية مرض السكري بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري هم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

- الحفاظ على روتين صحى

أمر ضروري لإدارة مرض السكري، اتباع نظام غذائي صديق لمرض السكري، واحرص على تناول وجبات منتظمة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، تشمل الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

- حافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على حجم الدم، لذلك اشرب الماء بشكل متكرر، حتى لو لم تشعر بالعطش، لمنع الجفاف، في الوقت نفسه، تجنب المشروبات السكرية التى يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تزيد من فقدان السوائل.

- مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل متكرر

راقب مستويات الجلوكوز في الدم لديك أكثر من المعتاد خاصة خلال الموجة الحارة، يمكن أن تسبب الحرارة تغيرات غير متوقعة في نسبة السكر في الدم، لذا فإن الفحوصات المتكررة يمكن أن تساعدك على إدارة هذه التقلبات بشكل فعال.

- ضبط جرعات الأنسولين

يمكن أن تؤثر الحرارة المرتفعة على كيفية امتصاص جسمك للأنسولين، لذلك من المهم ضبط جرعات الأنسولين أثناء موجة الحر للحفاظ على مستويات السكر في الدم مثالية، كما يجب بتخزين الأنسولين في مكان بارد ولكن دون أن يتجمد.

- تجنب الأنشطة البدنية المجهدة خلال ساعات ذروة الحرارة

اختر التمارين الداخلية في بيئة باردة أو مارس الرياضة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.