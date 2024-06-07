شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد العرق خلال موجة الحر.. تطريب الجسم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد العرق من الأمور المحرجة التى يتعرض لها البعض، لكن له الكثير من الفوائد الصحية والتى تعمل على حماية الجسم من التعرض لأى مضاعفات صحية أو مخاطر بسبب الحر الشديد.

وحول ذلك أوضح الدكتور إبراهيم نوح استشارى الجلدية والتناسلية فى كلية طب قنا، أن ارتفاع درجات حرارة الطقس من الأمور المسببة للإصابة بـ التعرق الشديد، فالعرق يحمى من التعرض للكثير من المخاطر الصحية المحتملة، وهناك العديد من الفوائد الصحية للتعرق، كما أنه يزيد من ترطيب الجسم فى فصل الصيف.

وأشار استشارى الجلدية إلى أن العرق له دور كبير في الحماية والحفاظ علي الصحة العامة للجسم والترطيب، كما أنه يساهم بشكل كبير في تحسن الوظيفة الأساسية للغدد العرقية لأنه يقوم بشكل ملحوظ بتبريد الجسم عن طريق تبخر الماء من سطح الجلد، وهذا الأمر يساهم بشكل ملحوظ في خفض درجة حرارة الجسم، وترطيبه.

وأضاف استشاري الجلدية أن التعرق خلال ارتفاع حرارة الطقس يعد من الأمور المفيدة والمهمة التي تساهم في إخراج السموم من الجسم، وترطيب البشرة بشكل طبيعي، والحفاظ على نضارتها.

وأكد ضرورة ترطيب الجسم ببعض النصائح الهامة التي يجب القيام بها للحد من التعرض للإصابة بالجفاف، خلال ارتفاع حرارة الطقس، أبرزها تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، وتجنب تناول شرب المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من إدرار البول الذي يزيد من التعرض للجفاف، واستبدالها بالمشروبات المهمة للحماية من الجفاف، ومنها الكركدية وعصير الليمون والبرتقال، مع ضرورة تناول الفواكه الغنية بالماء كـالبطيخ، والكانتلوب.