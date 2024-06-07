شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة.. أطعمة تساعد على النوم والاسترخاء فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الهادئ والمريح أمر فى غاية الأهمية، حيث يجب الحصول على 7-8 ساعات من النوم فى كل ليلة لضمان النشاط والتركيز فى أداء مهامنا في اليوم التالى، وهو ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة في الوقت الحالي مع اقتراب أداء الامتحانات، ومن أجل تعزيز النوم الهادئ هناك بعض الأطعمة التي تحارب الأرق الناتج عن التوتر بسبب الامتحانات وكذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، وتعزز الاسترخاء والنوم ليلًا، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

الزبادى

يمتلك الزبادى خصائص مرطبة، لذلك فإن تناوله ليلًا يساعد على معالجة هرمونات التريبتوفان والميلاتونين التى تحفز النوم، كما أنه يعتبر وجبة خفيفة ومغذية خاصة فى موجة الحر.

الشوفان

يمكن أن تساعد الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات المعقدة والألياف الموجودة فى الشوفان على التحكم فى مستويات السكر في الدم وتعزيز النوم المستقر طوال الليل، كما يعتبر وجبة خفيفة رائعة قبل النوم.

اللوز

أحد أنواع المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، فهو مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يرتبط بتحسين نوعية النوم، ويساعد على استرخاء العضلات وتعزيز الشعور بالهدوء.

الموز

يحتوي الموز على كل من المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذان يعملان على الاسترخاء الطبيعي للعضلات، ويحتوي الموز أيضًا على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين والميلاتونين في الجسم، ما يعزز الشعور بالاسترخاء والنوم.

التوت

غني بالميلاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم في دورة النوم، وقد يساعد تناول التوت في الشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر وتحسين نوعية النوم.

الألبان

الألبان تعتبر مصدرًا طبيعيًا للتربتوفان الذي يحفز النوم، كما أن محتواه العالى من الكالسيوم يعزز بدوره الأحماض الأمينية التي تساعد على الاسترخاء.