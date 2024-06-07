شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات منعشة تناولها فى الموجة الحارة.. ابعد عن الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على رطوبة جسمك أمر فى غاية الأهمية خاصة خلال أشهر الصيف والموجة الحارة، لذلك من المهم تناول ما يكفى من الماء على مدار اليوم والعصائر الطبيعية والابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر والكافيين ومشروبات الطاقة، وعصائر الفاكهة المعبأة والتى تسبب الجفاف، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 مشروبات منعشة للحفاظ على رطوبتك خلال الطقس الحار.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مرطب طبيعي ممتاز غني بالكهارل الأساسية مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، ويساعد على تجديد السوائل المفقودة، خاصة بعد الأنشطة البدنية أو التعرض للحرارة لفترات طويلة، ويفضل تناوله في الصباح أو بعد التمرين لاستعادة مستويات الترطيب بسرعة.

اللبن الرائب

اللبن الرائب يساعد في الهضم ويحافظ على برودة الجسم، بفضل محتواه من البروبيوتيك، الذي يعزز صحة الأمعاء وهو غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم، فهو مشروب مثالي في منتصف الوجبة للمساعدة في الهضم والحفاظ على الترطيب.

ماء الليمون

ماء الليمون مشروب منعش ومرطب غني بفيتامين سي، الذي يعزز جهاز المناعة، ويساعد في إزالة السموم والحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم، ويمكنك عصر ليمونة واحدة في كوب من الماء، وإضافة قليل من الملح وملعقة صغيرة من العسل أو السكر، حيث يمنحك هذا المشروب الطاقة والانتعاش على مدار اليوم.

الماء

الماء هو المصدر الأساسي للترطيب، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة، فهو ينظم درجة حرارة الجسم، ويساعد في الهضم، ويحافظ على الوظائف الحيوية للجسم، ويساعد الانتباه إلى تناول الماء في الحفاظ على مستويات الطاقة والصحة العامة خلال حرارة الصيف الشديدة، لذلك يجب تناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء على مدار اليوم، بما يعادل 2 إلى 2.5 لتر، ويمكن أن يختلف هذا المقدار حسب عوامل مثل مستوى النشاط البدني وحجم الجسم والظروف البيئية.

عصائر الفاكهة الطبيعية

تعتبر عصائر الفاكهة الطبيعية بدون إضافة سكر خيارًا ممتازًا للترطيب خلال أشهر الصيف والموجات الحارة، وتحتفظ هذه العصائر بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الطبيعية، ما يوفر طريقة منعشة ومغذية للبقاء رطبًا، وتعتبر العصائر الطازجة من الفواكه مثل البرتقال والبطيخ فعالة بشكل خاص، حيث توفر الترطيب والعناصر الغذائية الأساسية، لذلك يوصى بتناول كوب أو اثنين من عصير الفاكهة الكاملة يوميًا، مع التأكد من أن تناول ما يكفى من الماء، حيث يساعد موازنة عصائر الفاكهة الكاملة مع كمية وفيرة من الماء في الحفاظ على الترطيب في حرارة الصيف.