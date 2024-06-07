شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول أيام ذى الحجة.. قواعد صحية تعينك على الصيام فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول أيام شهر ذي الحجة الفضيل، يفضل الصيام، ويجب أن يبقى جسمك رطبا في ظل هذا الطقس الحار الذى نشهده هذه الأيام، وفقا لتقرير نشر في موقع vanguardngr فإن الصيام خلال الطقس الحار يجب أن يكون له قواعد صحية كى يتخلص الصائم من الشعور بالخمول وانخفاض الهمة والتعب والإرهاق، وحالة الكسل والشعور بأوجاع الجسم.

تابع التقرير موضحا أن هناك قواعد صحية لصيام صحى خلال الطقس الحار:

- تجنب المشروبات التي تحتوى على كم كبير من الكافيين مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة كى تساعد جسمك على الصيام ومواصلته خلال الأيام القادمة

- شرب المياه بكميات كبيرة وموزعة توزيعا جيدا يساهد بشكل كبير على إعانتك على صيام اليوم التالى، والذى من خلاله يمكنك أن تواجه الشعور بالإجهاد وألم الجسم.

- اهتم بتناول الأطعمة التي ترطب الجسم كالخيار الغنى بالمياه، وكذلك البطيخ.

- اختر منذ السحور الأطعمة الصحية المغذية التي تعزز الشعور بالترطيب، بشرب كميات كبيرة من المياه، فضلا عن الزبادى المرطب للجسم.

- في الإفطار اهتم بإدخال البروتين إلى طعامك كى تشعر بالشبع وتمدك بالطاقة والحيوية.

- حاول الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، والأطعمة الدهنية، والطعام السريع خلال أيام الصيام لأنها تضر بدرجة حرارة الجسم.

فيما نصح الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة قصر العينى بمجموعة من النصائح منها:

ـ تناول قسطا كافيا من الراحة والاسترخاء خاصة في ساعات الحرارة العالية.

ـ ابتعد عن تغيرات درجة الحرارة المفاجئة، لأنها قد تخل بضغط دمك.

ـ ابتعد عن ممارسة الأنشطة التي يجب فيها بذل الكثير من النشاط، خاصة في ساعات النهار.

ـ اهتم بكل ما يحتوى على المياه من أطعمة وخضراوات وفاكهة، واهتم بارتداء ملابس قطنية مريحة.

ـ ابتعد عن التعرض المباشر للحرارة.

ـ اهتم بتنظيم ساعات يومك ومراقبة نسبة السكر والضغط لديك.