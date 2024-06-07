شكرا لقرائتكم خبر عن معدتك تعبانة في الحر.. نصائح للحفاظ على صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص الإصابة بمشاكل في المعدة مع ارتفاع حرارة الطقس، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع healthshots نستعرض بعض النصائح المهمة الصحية للحفاظ على المعدة.



أوضح التقرير، أن صحة أمعائك أمر أساسي للصحة العامة، فهى يؤثر على العديد من وظائف الجسم التي تتراوح من الهضم والمناعة والصحة العقلية وإدارة الوزن إلى صحة الجلد والتوازن الهرموني وإزالة السموم، ومن ثم، فمن البديهي أنه عندما تكون صحة أمعائك خارجة عن السيطرة، يمكن أن يعاني جسمك كثيرًا، فعندما تتغلب البكتيريا الضارة على البكتيريا الجيدة في أمعائك، ستحتاج إلى معرفة كيفية إعادة ضبط أمعائك لحياة صحية.



وأضاف التقرير، أن الميكروبات المعوية هي كائنات دقيقة تعيش في أمعائك، وهناك حوالي 200 نوع مختلف من هذه الكائنات الحية الدقيقة في أمعائك.



حيث كشفت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن البكتيريا المختلفة الموجودة في أمعائك يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري ومرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل الصدفي.



فالأمعاء معقدة للغاية وقد تم ربطها بمجموعة متنوعة من الحالات على مدى السنوات الماضية. عندما لا تكون أمعاؤك صحية، يمكن أن يؤثر ذلك على صحتك الجسدية والعقلية، لذلك من المهم أن تبقيها تحت السيطرة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن سوء صحة الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى:

-حالات الغدد الصماء

-أمراض القلب والأوعية الدموية

-اضطرابات الجهاز الهضمي

-اضطرابات الصحة العقلية

-أمراض المناعة الذاتية

-سرطان

أعراض مشاكل المعدة

فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى أن صحة أمعائك ليست في أفضل حالاتها:

-معده مضطربه

-التعب

-الأرق أو قلة النوم

-انتفاخ أو ألم في البطن

-إسهال

-الرغبة الشديدة في تناول الطعام

-زيادة أو خسارة الوزن بشكل غير مقصود

-مشاكل الجلد مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية

-الصداع النصفي

-غدة درقية

-تغيرات في المزاج

-قلق

نصائح للحفاظ علي صحة المعدة

يمكنك تحسين صحة أمعائك عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي:

- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف هي المادة المغذية للحبوب المقدسة عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي. فهو يؤثر على وظيفة الأمعاء، وعملية الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، حيث تعمل بكتيريا الأمعاء على تكسير الألياف التي تساعدك على حماية نفسك من أمراض الجهاز الهضمي، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Microorganisms . بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تشمل الخضروات والفاصوليا والبقوليات والفواكه والبقوليات والمكسرات والبذور والتوت ودقيق الشوفان والأرز البني وحبوب النخالة والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

- قم بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة في نظامك الغذائي

من الفواكه المختلفة إلى الخضروات، قم بتضمين مجموعة من الفيتامينات والمعادن المختلفة وغيرها من الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي. كلما زادت تنوع الأطعمة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي، كلما زاد تنوع الميكروبيوم في أمعائك، مما يساعد في الحفاظ على صحتها. حاول إضافة المزيد من الأطعمة النباتية إلى نظامك الغذائي مما يزيد من البكتيريا المفيدة في أمعائك، حسبما وجدت دراسة نشرت في مجلة العناصر الغذائية .

- تجنب الأطعمة فائقة المعالجة

في حين تتم معالجة جميع الأطعمة تقريبًا إلى مستوى ما، فمن الأفضل تناول الأطعمة التي لا تتم معالجتها بدرجة عالية. وجدت دراسة نشرت في مجلة Nature Reviews لأمراض الجهاز الهضمي والكبد أن الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) والمضافات الغذائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض أمراض الأمعاء، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء، ومتلازمة القولون العصبي، وسرطان القولون والمستقيم. يجب عليك الحصول على المزيد من العناصر الغذائية من الأطعمة النباتية والبروتينات الخالية من الدهون.

- حافظ على رطوبة جسمك

هل تعلم أن الماء يعمل كمواد تشحيم تسهل حركة الطعام على طول الجهاز الهضمي؟ وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الأشخاص الذين يشربون المزيد من الماء لديهم عدد أقل من البكتيريا التي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. يجب عليك شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميا لتجنب المشاكل وتعزيز صحة الأمعاء.

- احصل على قسط كافٍ من النوم

صدق أو لا تصدق، النوم يمكن أن يؤثر على صحتك بأكثر من طريقة. عدم الحصول على قسط كاف من النوم أو نوعية النوم السيئة يمكن أن يؤدي إلى العديد من مشاكل النوم. وجدت دراسة PLOS ONE أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في صحة الأمعاء. من المهم الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم المتقطع كل ليلة لتجنب مشاكل الأمعاء.

- البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا حية وخمائر مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. غالبًا ما يشار إليها باسم البكتيريا "الجيدة" لأنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة أمعائك. وجدت دراسة نشرت في مجلة Molecules أن البروبيوتيك ينظم ميكروبيوم الأمعاء، ويقوي الحاجز المعوي الذي يمكن أن يساعد في تجنب مشاكل الجهاز الهضمي. توجد البروبيوتيك عمومًا في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والجبن .

