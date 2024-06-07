شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل نوع من الفاكهة لمرضى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض الكلى كثيرة ومتشعبة، لا يمكن أبدا حصرها، قد تتأثر وظائف الكلى، وتصبح غير قادرة على أداء مهامها بشكل كامل في تصفية وتنظيف الجسم من السموم، غالبا ما يعانى مرضى الكلى عند الرغبة في تناول أطعمة بعينها، فأغلب الأكلات والخضراوات والفاكهة يمكن أن تكون ممنوعة أو يجب تجنبها وفقا لحالتهم الصحية، ولكن تظل هناك خيارات صحية يجب اللجوء إليها.

أفاد تقرير نشر في موقع "ميديسين نت" الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن الكثير من أنواع الفاكهة يمكن أن تساعد مرضى الكلى خلال نظامهم الغذائي، ومنها الكمثرى، بل يمكن تضمينها أيضا في بعض أنواع الدايت أو الأنظمة الغذائية التي يجب عليهم اتباعها، وذلك لفوائد هذا النوع من الفاكهة بشكل خاص، فهى تحتوى على مضادات الأكسدة صحية، تقاوم شيخوخة الجسم وأجهزته ، وبالتالي هي من أنواع الفاكهة المناسبة للمرضى بأمراض الكلى المزمنة.

فيما أكد تقرير آخر نشر في موقع هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة، أن الأنظمة الغذائية لمرضى الكلى يجب أن تتضمن أغذية صحية لا تضر بها، وتجنب الأطعمة التي تحتوى على البروتين بنسب عالية، فضلا عن البوتاسيوم والفسفور كذلك.

فيما أضاف تقرير آخر نشر في موقع davita، أن الكمثرى من الفاكهه القليلة بنسب الصوديوم، ومن المعروف أن نسبة الصوديوم العالية يضر بوظائف الكلى، ويؤثر على فعاليتها وقدرتها على تصفية الجسم من السموم، والكمثرى أحد أنواع الفاكهة التي تحتوى على نسبة قليلة جدا من السكر الطبيعيى، يجعلها في مصاف أنواع الفاكهة الصحية، لإن زيادة نسب السكريات في الجسم يؤثر سلبا دون شك على الحالة الصحية للكلى، خاصة للمرضى بأمراضها.