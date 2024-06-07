شكرا لقرائتكم خبر عن خلى الفطار خفيف.. دليلك الصحى لتنظيم وجبات طعامك فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص معظم الناس على تناول اللحمة بجانب الأكلات المشهورة خلال عيد الأضحى المبارك، مثل الفتة والرقاق وغيرهما، ولكن من المهم تنظيم الوجبات خلال أيام العيد بشكل صحى وعدم الإفراط في تناول اللحوم وغيرها من الأطعمة الدسمة التي يمكن أن تضر بصحتك وتسبب العديد من المشاكل في الجهاز الهضمى، وفقًا لتقرير موقع "nd-tv".

تناول وجبة إفطار خفيفة

خلال أيام العيد، احرص على تناول وجبة إفطار صحية خفيفة، فلا تبدأ يومك بتناول أكلات دسمة من المهم التمهيد لمعدتك بأكلات خفيفة وصحية قبل تناول اللحوم والفتة والرقاق وغيرهم، ويفضل تناولهم على وجبة الغداء.

احرص على مد جسمك بكافة العناصر الغذائية

من المعروف أن اللحوم غنية بالبروتين، لذا احرص على إمداد جسمك بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الحبوب الكاملة المتوفرة في الخبز البنى، وكذلك الكربوهيدرات المعقدة، ولا تنسى الخضراوات والفاكهة الغنية بالألياف التي تساعد على هضم صحى، بجانب تناول الأطعمة والمشروبات المرطبة خاصة أن العيد سيكون في أيام ذات حرارة مرتفعة.

فوائد المشى بعد الوجبة

احرص على المشى أو القيام بأى نشاط بدنى خاصة بعد تناول وجبة دسمة من اللحوم والفتة وغيرها، حيث إن فوائد المشى عديدة حتى لو لمدة 10 دقائق على الأقل، هيساعدك على الحركة وهضم الطعام بسهولة، وتجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة فقد يعرضك هذا الأمر لمشاكل في الهضم.

أهمية الحفاظ على رطوبتك

حافظ على رطوبتك بشكل دائم خاصة في ظل الطقس الحار الذى نعيشه مع اقتراب فصل الصيف، من خلال تناول كمية كافية من الماء خاصة بعد الوجبة، بجانب تناول المشروبات مثل العصائر الطبيعية دون إضافة المزيد من السكر للشعور بالانتعاش والترطيب.