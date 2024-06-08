شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب يجب إضافة بذور الشمر لنظامك الغذائى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر بذور الشمر بنكهتها الحلوة والعطرية، وهي أكثر من مجرد توابل، فهى مصدر قوي للعناصر الغذائية ويمكن أن تعزز صحتك بشكل كبير خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، ويرصد تقرير موقع "WEBMD" الفوائد الصحية لتناول بذور الشمر فى الصيف.

تحتوي بذور الشمر على زيوت أساسية مثل الأنيثول، والتي تساعد في خفض حرارة الجسم، ويمكن أن يوفر استهلاك بذور الشمر تأثيرًا منعشًا ومبردًا، مما يجعلها علاجًا ممتازًا لمكافحة الحرارة الشديدة، وهناك طريقة بسيطة للاستمتاع بفوائدها المبردة وهي شرب الماء المملوء ببذور الشمر، والذي يشار إليه غالبًا باسم شاي الشمر، فهذا المشروب لا يمنحك شعورًا بالبرودة فحسب، بل يبقيك رطبًا أيضًا.

المساعدة على الهضم

قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في بعض الأحيان على الجهاز الهضمي لدينا، مما يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة وعسر الهضم، بذور الشمر معروفة بفوائدها الهضمية، فهي تساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات، مما يعزز عملية الهضم، حيث أن مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات يمكن أن يمنع الانتفاخ والغازات وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، مما يضمن بقاء معدتك هادئة ومرتاحة.

غنية بمضادات الأكسدة

بذور الشمر مليئة بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والمركبات الفينولية، وتلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حاسمًا في حماية الجسم من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، إن إدراج بذور الشمر في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تعزيز صحتك العامة والحفاظ على نضارة بشرتك، حتى تحت تأثير أشعة الشمس القاسية خاصة فى الصيف.

تعزيز الترطيب

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا حيويًا خلال فصل الصيف، ويمكن أن تساعد بذور الشمر في الحفاظ على مستويات الترطيب المثالية، إنها بمثابة مدرات للبول، مما يساعد الجسم على طرد السوائل الزائدة والسموم من الجسم، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في منع ضربات الشمس والجفاف، ويشجع ماء بذور الشمر، بنكهته الخفيفة والممتعة، على زيادة تناول السوائل، وبالتالي دعم الترطيب.

الحد من الالتهاب

يمكن أن تؤدي الحرارة في بعض الأحيان إلى تفاقم حالات الالتهاب، مما يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة والتهيج، وتتمتع بذور الشمر بخصائص قوية مضادة للالتهابات بسبب محتواها العالي من الأنيثول والمواد الكيميائية النباتية الأخرى، ويمكن أن تساعد هذه المركبات في تقليل الالتهابات في الجسم، مما يوفر الراحة من حالات مثل حروق الشمس والطفح الجلدي وغيرها من المشكلات الالتهابية المرتبطة بالصيف.

دعم فقدان الوزن

يتطلع العديد من الأشخاص إلى إدارة وزنهم بشكل أكثر فعالية خلال فصل الصيف، ويمكن أن تكون بذور الشمر حليفًا عظيمًا لهم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، مما يسهل الحفاظ على وزن صحي.

تعزيز المناعة

قد يؤدي الصيف في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض موسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، بذور الشمر غنية بفيتامين C، وهو أمر ضروري لتعزيز جهاز المناعة لديك، والاستهلاك المنتظم لبذور الشمر يمكن أن يساعد في تقوية دفاعاتك المناعية، مما يمنع إصابتك بأمراض الصيف الشائعة.