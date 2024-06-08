شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا الزنجبيل مشروب شتوى بس.. فى الصيف فوايده أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقبل الكثيرون خلال الأجواء الحارة وفصل الصيف على تناول المشروبات الباردة والمثلجة، تلك التى توفر لهم الشعور بالترطيب والهدوء، ولكن ما لا يعيه البعض أن مشروب الزنجبيل الصحى والمفيد يمكن أن يكون دافئا، وفى الوقت ذاته مفيد لتعديل درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع food.ndtv المعنى بالتغذية والصحة العامة، وأفاد التقرير أن الزنجبيل مشروب هام ومفيد فى كل فصول السنة وفى كل الأجواء.

وفقا للتقرير فإن مشروب الزنجبيل الدافئ يمكن أن يساعدك على التغلب على حرارة الصيف، ومواجهتها بطريقة صحية، هذا المشروب الصحى والمفيد يعزز من التعرق الزائد هذا التعرق من شأنه أن يقلل ويحد من الشعور بالحرارة العالية، ويجعل الجسم شاعرا بالقليل من البرودة واعتدال درجة الحرارة، كذلك هذا المشروب الصحى يساعد على التخلص من مشكلات البطن والمعدة التى تصيب أغلبنا خلال فصل الصيف، فهو يعزز من حركية المعدة، ويساعد على التخلص من آلامها، ويقلل الشعور بالانتفاخ وكذلك يساعد على الهضم الجيد، ويخلص من الغازات وعسر الهضم، وكلها أعراض هضمية تصيبنا خلال الصيف، فضلا عن تعزيز المناعة ومفومة الجسم للمرض خلال الأجواء الحارة.

يساعد مشروب الزنجبيل الصحى على تقليل جفاف الجسم والمساعدة على شعوره بالبرودة قليلا، كما أنه يعزز من النضارة خلال الطقس الحار، وذلك لأنه يحتوى على كم جيد من مضادات الأكسدة الصحية التى توفر النضارة وتقاوم الشيخوخة والإرهاق.