شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند إضافة الزعفران إلى كوب الحليب قبل النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تناول كوبًا من الحليب يوميًا خاصة قبل النوم هو المفتاح لحياة صحية، ولك يمكن لإضافة مكونات بسيطة إلى كوب الحليب أن يحسن مذاقه ويضيف إلى فوائده الصحية مثل رشة بسيطة من جوزة الطيب مع الزعفران، حيث يعززان بشكل فعال الهدوء والاسترخاء، من أجل الحصول على نوم عميق، حيث أن لجوزة الطيب تأثيرًا ساحرًا على الدماغ، مما يقلل من التوتر ويحسن نوعية النوم، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلي.. 5 فوائد صحية لتناول كوبًا من الحليب مع جوزة الطيب والزعفران قبل النوم:مضاد للأكسدة

لأنه غنى بمضادات الأكسدة التي لها العديد من التأثيرات الإيجابية على الجسم والدماغ، حيث يعمل جوزة الطيب على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقوية العظام، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتحسين عملية الهضم.

تعزيز صحة القلب

يحتوى الزعفران على نسبة عالية من الريبوفلافين والثيامين، وهما يعملان على تحسين صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة به، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تنظم أيضًا مستويات الكوليسترول بما يقلل من خطر تصلب الشرايين.

الحصول على نوم هادئ

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الآرق، فإن تناول كوبًا من الحليب مضافًا إليه رشة من جوزة الطيب يشجع على النوم السليم ويساعد في إدارة مشاكل الغدة الدرقية ومقاومة الأنسولين والأرق والضعف ومتلازمة تململ الساقين، وقد أظهرت الدراسات أن جوزة الطيب له خصائص علاجية تساعد على استرخاء الأعصاب.

يُحسن المزاج

يمتلك هذا المشروب خصائص تُحسن المزاج، وتعزز الاسترخاء وتسهل نومًا مريحًا أثناء الليل، بفضل محتواه من التربتوفان والكالسيوم، مما يزيد من مشاعر السعادة.

الوقاية من السرطان

الزعفران غني بالكروسيتين والكروسين، وجميعها لديها القدرة على إظهار تأثيرات مضادة للأورام ويمكن استخدامها كأدوية وقائية كيميائية للسرطان.

طريقة عمل حليب الزعفران مع جوزة الطيب

قم بتسخين كوبًا من الحليب، ثم أضف إليه ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشور الطازج، من 2-3 من خيوط الزعفران، ولتعزيز النكهة يمكن إضافة التمر المبشور أو اللوز، ثم خلط المزيج جيدًا قبل تناوله.