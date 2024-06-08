شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تتوقعها لفاكهة الشمام لمرضى السكر.. تناولها باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضى السكر يحتاجون على الدوام لنظام غذائى صحى منخفض السكريات، وتكون نوعية السكريات التي يحصلون عليها من مصادرها الطبيعية، والتي تعمل على التحكم في مستوي السكر لديهم، وعدم ارتفاعه بنسبة عالية تؤثر بالسلب على صحتهم وسلامتهم بشكل عام.

أفاد تقرير نشر في موقع healthcareassociates أن الكنتالوب أو الشمام، من أنواع الفاكهة الصحية والمفيدة بشدة، لأنها تحتوى على كربوهيدرات صحية بنسبة تتخطى الـ23 جرام، مما يساعد بشكل خاص مرضى السكر، فضلا عن احتوائها كفاكهة على حوالى 54 سعر حرارى، كذلك تحتوى فاكهة الشمام على 12 مجم من السكر، مما يجعلها مميزة ومناسبة لمن يعانى من مرض السكر، وذلك لأنها فاكهة منخفضة السكريات والكربوهيدرات نسبيا، مما يجعله مناسبة للإدخال في النظام الغذائى لمريض السكر.

تابع التقرير موضحا أن الشمام من عائلة البطيخ الصحى، وأفضل أنواع الشمام وأقلهم في نسبة السكر، الشمام البرتقالى، ويفضل أن يتم تضمينه في النظام الغذائى للمرضى بالسكر بنسب محدودة دون إسراف متعمد، فهذا النوع من الفاكهة يتحكم في نسب السكر في الدم ولا يساعد على ارتفاعه بشكل كبير، ويحتوى على نسبة الجلوكوز الصحية والمفيدة، كما تعد مرطبة لأمعاء ومعدة المريض بالسكر، كذلك تساعده على الهضم الجيد وراحة المعدة، كما أنها فاكهة صيفية صحية يمكن الإعتماد عليها للتحلية الصحية دون إسراف.