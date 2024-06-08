شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تخس وتحمي قلبك.. اضف هذا المكون من مطبخك إلى عصير البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب فصل الصيف معه عددًا كبيرًا من الفواكه الموسمية الغنية بالمواد المغذية بشكل طبيعي، ولعل أشهر هذه الفواكه هو البطيخ الذى يحتوى على حوالي 90% من الماء، وهو أحد أكثر الفاكهة الصيفية المحبوبة التي تساعد في تجديد العناصر الغذائية المفقودة بشكل طبيعي بسبب الحرارة الشديدة والعرق، ولكن إضافة مكون بسيط من مطبخك وهو "بذور الشيا" إلى عصير البطيخ يمكنك أن يجلب العديد من الفوائد الصحية، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد إضافة بذور الشيا إلى عصير البطيخ:الترطيب

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء بشكل طبيعي، مما يجعله فاكهة مرطبة ممتازة، وعند مزجه مع الماء وبذور الشيا، التي تمتص الماء أيضًا وتشكل قوامًا يشبه الهلام، يصبح المزيج مشروبًا مرطبًا يمكن أن يساعد في تجديد السوائل في الجسم، والترطيب بشكل عام خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

تعزيز المناعة

البطيخ غني بالفيتامينات، وخاصة فيتامين C، والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، أما بذور الشيا مليئة بـ أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، ويمكن أن يوفر تناول مزيج البطيخ والشيا يوميًا دفعة من العناصر الغذائية، لتعزيز المناعة ودعم الصحة العامة.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تعزز صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك، وقد يساهم تناول هذا المزيج بانتظام في تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء.

إدارة الوزن

يعتبر كلًا من البطيخ وبذور الشيا منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية وكلاهما يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع، حيث أن تناول هذا المزيج يوميًا كوجبة خفيفة أو جزء من الوجبة قد يدعم إدارة الوزن عن طريق تقليل إجمالي السعرات الحرارية وتعزيز الشبع.

الحماية المضادة للأكسدة

البطيخ غني بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C، والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، بينما تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

حماية القلب

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في البطيخ، أن تدعم صحة القلب من خلال المساعدة في تنظيم ضغط الدم، وتقليل الالتهاب، وتحسين مستويات الكوليسترول، وقد يساهم تناول مزيج البطيخ والشيا بانتظام في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

حماية الجلد

مزيج الترطيب من البطيخ وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا يمكن أن تدعم الترطيب الكافي والعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لمرونة الجلد، بما يحسن صحة الجلد بشكل عام.