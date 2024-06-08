شكرا لقرائتكم خبر عن هاتسمع دبة النملة.. نصائح فعالة لتقوية حاسة السمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاسة السمع هي الحاسة الأكثر حساسية للكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على فعاليتها بسهولة، فالعدوى والمشكلات التنفسية ومشكلات حساسية جيوب الأنفية والأنف ومشاكل السمع، والتهابات الأذن أيا كان نوعها، كلها مشكلات قد تؤثر على فعالية حاسة السمع.
وفقا لتقرير نشر في موقع lexiehearing المتخصص في مشكلات الأذن، فإن هناك الكثير من النصائح الفعالة والمباشرة التي تعزز من القدرة على السمع، وتعزز من عمل وفعالية هذه الحاسة، منها:
- حاول تقوية ذاكرة السمع لديك من خلال الاستماع المستمر للقراءات المختلفة.
- حل الألغاز والألعاب العقلية الصحية، تساعد بشكل كبير على تعزيز حاسة السمع، والمسارات الصحية للسمع أيضا، فالتفكير بشكل جيد واستخدام هذه المهارات وتنشيطها ينشط تدريجيا سمعك.
- استمع إلى الموسيقى بدرجة صوت منخفضة، يساعدك ذلك على تقوية القدرة على الاستماع لديك.
- حسن الدورة الدموية في جسمك بشكل عام، من خلال تناول الطعام الصحى، والنوم بشكل كاف، والحصول على الراحة في الأوقات المناسبة.
- ممارسة الرياضة أحد أهم الممارسات الصحية التي تعزز سريان الدم في الجسم وتدفقه للأذن.
- قلل درجة الصوت التي تستمتع بها للأصوات المختلفة، وابتعد عن الضوضاء قدر الإمكان.
- قم بإجراء اختبار السمع إذا لاحظت مشكلة سمعية ما لديك.
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