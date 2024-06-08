شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة لصحة المثانة والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الجهاز البولى والمثانة، تضمن لك حياة صحية لا تعانى خلالها من التهابات ومشكلات صحية مختلفة ، وفقا لتقرير نشر في موقع bbuk فإن الحفاظ على صحة المثانة، وكذا الجهاز البولى أمر في غاية الأهمية، لأنه يعزز صحتك العامة بشكل عام، ويقيك التهابات المثانة المتوقعة.

وفقا للتقرير فإن الإنسان عليه أن يتناول كم كاف من المياه موزعة بشكل مثالى على ساعات اليوم الواحد، فالقليل من المياه، تعنى الكثير من مشكلات المسالك البولية ومشكلات المثانة المضطربة، ولذا لابد من توزيع المشروبات الصحية، على مدار ساعات اليوم الواحد.

وتابع التقرير أن هناك بعض النصائح التي تعزز من صحة الجهاز البولى، والتي من بينها أن يحرص الشخص على الحفاظ على معدل التبول لديه، دون حبسه، كذلك الاهتمام بمتابعة أية تغيرات في لون البول، ومرات التبول المثالية لابد وأن تتراوح بين الأربع مرات، والثمانى مرات كذلك.

نصائح للصحة العامة ولصحة الجهاز البولى:

ـ تجنب الإمساك لأنه يؤدى إلى تكتلات معوية ومشكلات بالأمعاء، وبالتالي يضغط على المثانة مما يؤثر تدريجيا على حالة الجهاز البولى.

ـ تناول الطعام الصحى المفيد الصديق للكلى، لأن كل ما هو صحى صديق للكلى.

ـ كلما احتجت التبول لا تتردد لأن التأخير يؤثر سلبا على صحة الكلى والجهاز البولى بشكل عام.

ـ ممارسة تمارين الحوض من الممارسات الصحية التي تفيد الجهاز البولى بدرجة كبيرة.

ـ امسح ونظف نفسك جدا بعد استخدام المرحاض، لأنه سبب في انتقال العدوى والإضرار بالجهاز البولى.