شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وسائل للتخلص من مشكلات التنفس الناتجة عن الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشكلات التنفس تزيد في الطقس الحار وخلال الموجات الحارة، بهذه الكلمات بدأ تقرير نشر في موقع piedmont سرده عن الأمراض في الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ووفقا للتقرير فإن هذه المشكلات التنفسية تزيد في هذا التوقيت نتيجة الكثير من العوامل الجوية والبيئية وكذا الصحية.

فمن أبرز العوامل التي تؤثر على الجهاز التنفسى تلك التي تتعلق برطوبة الطقس، وارتفاع معدلاتها، فضلا عن بعض العوامل المؤثرة المرضية، مثل تاريخ الشخص المرضى، سواء إن كان يعانى من الربو أو بعض الأمراض الصدرية الأخرى كحساسية الصدر، فضلا عن أمراض الرئة وكذلك مشكلات الانسداد الرئوي وغيرها.

يعانى الكثيرون - وفقا للتقرير- خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة من مشكلة صعوبة التنفس، أو ضيق في القدرة على الشهيق والزفير.

ومن أبرز النصائح التي يقدمها التقرير لتجنب هذه المشكلات التنفسية :

ـ تجنب قدر الإمكان التعرض للملوثات البيئية التي تؤثر على الجهاز التنفسى بشكل مباشر مثل الدخان.

ـ الاهتمام بالمكوث في مكان بارد ودرجة حرارته معتدلة كلما أمكنك ذلك والبعد عن التعرض للشمس وأشعتها في ساعات الذروة.

ـ حاول ألا تتعامل مع الحيوانات الأليفة، والغبار، وحبوب اللقاح، وكل مثيرات الحساسية مع الطقس الحار.

ـ الحفاظ على ترطيب الجسم ووقايته من الإصابة بالجفاف، من خلال بعض النصائح، مثل الحفاظ على شرب المياه بكمية جيدة وذلك لترطيب الجسم بشكل كبير، وتناول الطعام الغنى بالمرطبات والذى يساعد على تقليل حدة جفاف الجسم، مثل المشروبات الصحية، والبطيخ

يمكن البعد عن الأطعمة المسببة لحساسية الطعام.

ـ إذا كنت من مرضى الجهاز التنفسى، احرص على على تناول أدويتك وكذا البخاخات في مواعيدها المنضبطة، فضلا عن زيارة المختص لمتابعة لحالتك وتاريخك المرضى.

ـ لا بد من الذهاب للمختص إذا كنت تعانى من ضيق حاد بالتنفس، أو ألم بالصدر وغيرها من الأعراض غير المريحة.