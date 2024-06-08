شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لأورام المخ.. الأعراض وأهمية التشخيص المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق يوم 8 يونيو من كل عام اليوم العالمي للتوعية بـ أورام المخ، لرفع مستوى الوعي حول هذا المرض، وتقديم الدعم، وقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes كل ما يجب معرفته عن المرض.

أشار التقرير، إلى أن ورم الدماغ "المخ" ، هو أكثر أمراض الدماغ المسببة إلى تعطيل وظائف المخ، ويسبب مجموعة من المشكلات العصبية والإعاقات بما في ذلك صعوبة المشي أو فقدان الذاكرة على المدى القصير أو مشاكل في التركيز.فهو نمو غير عادي لأنسجة الدماغ أو غلافه ويمكن أن يكون سرطانيًا أو غير سرطاني، فإذا لم يتم علاجه، يمكن لجميع أورام المخ أن تؤدي إلى الإعاقة وأن تكون مهدةة للحياة.

وتتطلب الأورام السرطانية علاجًا فوريًا وتنمو بشكل أسرع من الأورام غير السرطانية، وقد تختلف أعراض ورم الدماغ حسب موقعها، فإذا تطور الورم في أجزاء أقل نشاطًا من الدماغ، فقد لا تظهر الأعراض حتى ينمو الورم بشكل كبير جدًا، و يمكن أن تنشأ أورام المخ إما في أنسجة المخ أو يمكن أن تنتشر إلى المخ من أجزاء أخرى من الجسم والتي تُعرف أيضًا باسم ورم المخ النقيلي.



وقد تشمل بعض أعراض ورم الدماغ النوبات، أو الضعف أو التنميل في اليدين أو الساقين، أو عدم التوازن أثناء المشي، أو فقدان السمع، أو تغير في السلوك، أو الرؤية المزدوجة، أو فقدان الذاكرة أو الصداع.



ويعد التشخيص المبكر لورم الدماغ له أهمية قصوى للوقاية من الأعراض العصبية والإعاقات، والبقاء يقظًا للعلامات المبكرة يمكن أن يضمن العلاج في الوقت المناسب والشفاء السريع، ويجب معالجة الأورام السرطانية بشكل خاص على الفور قبل أن تصبح قاتلة.

وأشار التقرير، إلي أنه يجب استغلال اليوم العالمي للتوعية بأورام المخ، والتعرف علي أفضل الحيل التي تساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بالمرض، عن طريق تجنب بعض الأمور ومنها التدخين، والتعرض للكيماويات، والإشعاع.