شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه العلامات تنذرك بالإصابة بالنوبة القلبية.. منها ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمة الأكثر إثارة للقلق في النوبة القلبية هي عدم القدرة على التنبؤ بها وغالبا ما يشار إليها باسم "القاتل الصامت" لأنها عادة لا تظهر أي علامات ملحوظة، أو إذا حدث ذلك، فسيتم الخلط بينها وبين حالات اخرى. يواصل الباحثون البحث عن طرق لتحديد أي شكل من أشكال العلامات التحذيرية المرتبطة بالمرض الذي يهدد الحياة. ونجح البحث الذي أجراه باحثون في جامعة أوبسالا في السويد في تحديد المؤشرات الحيوية للدم التي يمكن أن تكون مفيدة في التنبؤ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية في غضون 6 أشهر وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

العلامات التحذيرية الثلاث للنوبة القلبية ألم الصدر

ألم في الصدر أو عدم الراحة، يحدث ألم أو انزعاج في الصدر، المعروف أيضًا باسم الذبحة الصدرية، عادةً عندما يكون هناك ذبحة صدريةانخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب ضيق الشرايين التاجية.

ضيق في التنفس

عندما يتعلق الأمر بنوبة قلبية، فإن ضيق التنفس هو أحد الأعراض الشائعة. وهذا أيضًا علامة على عدم قدرة قلبك على ضخ الدم المحتوي على الأكسجين بشكل فعال إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما تُحرم عضلة القلب من الأكسجين بسبب انسداد الشريان، فإنها تكافح لتعمل بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب صعوبة في التنفس".

عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم

قد لا يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض قبل الإصابة بنوبة قلبية. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يفعلون ذلك غالبًا ما يتجاهلون العلامات أو يخطئون فيها بسبب مشاكل صحية أخرى، ويتضمن هذا غالبًا عدم الراحة في مناطق مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة، المعروف أيضًا باسم الألم الرجيع.

و يحدث لأن الأعصاب التي تنقل إشارات الألم من القلب تتصل أيضًا بأجزاء أخرى من الجسم. ويشير أيضًا إلى أنه عندما تُحرم عضلة القلب من الأكسجين، يمكن أن تنشط هذه الأعصاب، مما يسبب الألم أو عدم الراحة في هذه المناطق الأخرى.

عوامل يمكن أن تخبرك ما إذا كنت في خطر أم لا.. وتشمل هذه:

-العمر: الرجال الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

-التاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب المبكرة.

-وجود حالات موجودة مسبقًا، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم،ضغط دم مرتفع، أو مرض السكري.

-زيادة الوزن والسمنة.

-يتضمن النظام الغذائي غير الصحي تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة أو الصوديوم.

-قلة النشاط البدني المنتظم.

-التدخين.



