شكرا لقرائتكم خبر عن أهم العلامات التحذيرية للنوبة القلبية الصامتة أثناء موجة الحر.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتاثر القلب بموجات الحر المنتشرة حاليا في جميع دول العالم، بل يمكن أن تؤدى إلى حدوث نوبة قلبية كما يقول العلماء، كما يمكن أن تظهر أعراض مثل التعرق والدوخة والضعف وسط موجة الحر وأثناء الأزمة القلبية.

ووفقا لما ذكره موقع Hindustan Times، يمكن أن يتعرض قلبنا لضغط هائل أثناء موجات الحر الشديدة، لأنه يعمل بجهد أكبر لتنظيم درجة حرارة الجسم، موضحا أن الترطيب المناسب وتناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على برودة أجسامنا هو المفتاح للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية في أفضل حالاتها، وبالنظر إلى أن نصف النوبات القلبية تكون صامتة بطبيعتها، فقد يتم تجاهل علاماتها مما قد يزيد من خطر الوفاة.

عند درجات الحرارة المرتفعة، ستكون هناك تغييرات في عملية التمثيل الغذائي، والتي ستترجم إلى خلل في أداء أعضاء الجسم المختلفة، حيث درجات الحرارة القصوى لها آثار مدمرة على عمل القلب.

عند درجات الحرارة المرتفعة، ستكون هناك تغييرات في عملية التمثيل الغذائي، والتي ستترجم إلى خلل في أداء أعضاء الجسم المختلفة. درجات الحرارة القصوى لها آثار مدمرة على عمل القلب.

تتعرض النساء ومرضى السكر لخطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية الصامتة، احتشاء عضلة القلب الصامت هو الذي تكون فيه العلامات التقليدية للنوبة القلبية، مثل ألم الصدر وضيق التنفس، مفقودة وله أعراض أقل شهرة مثل التعب، وحرقة المعدة، وعسر الهضم.

وفقًا لجامعة هارفارد، فإن ما يقرب من 45% من النوبات القلبية تكون صامتة، مما يعني أن الأشخاص الذين يصابون لا يلتفتون إلى أعراضها وعدم اتخاذ أي إجراء، ومن العلامات الأخرى توتر العضلات في الصدر أو الجزء العلوي من الظهر والتعب المفرط.

كيف تؤثر الحرارة الشديدة على عمل القلب..

يستعد جسم الإنسان للعمل على النحو الأمثل بين درجات حرارة محددة في المناطق المحيطة، في درجات الحرارة القصوى، ستكون هناك تغييرات في عملية التمثيل الغذائي، والتي ستترجم إلى خلل في أداء أعضاء الجسم المختلفة، حيث إن درجات الحرارة القصوى لها آثار مدمرة على عمل القلب.

وقال الموقع، إنه خلال موجات الحر الشديدة، سيكون هناك زيادة في التعرق وفقدان السوائل مما يؤدي إلى الجفاف، يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي للحفاظ على الدورة الدموية الكافية، وهذا يمكن أن يزيد الضغط على القلب ويمكن أن يؤدي إلى قصور القلب، يمكن أن يكون هناك شعور بالتعب والجفاف لدى المرضى الذين يتناولون بعض الأدوية مثل مدرات البول في الصيف، خاصة في أولئك الذين يعانون بالفعل من حالات كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

أسباب الأزمة القلبية الصامتة في الصيف..

يقول الدكتور ساشي سريفاستاف، استشاري أمراض القلب التداخلية، بالهند، إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقًا يجب ألا ينغمسوا في ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة في الصيف، وأن يحصلوا علىلا كميات كافية من السوائل، وتجنب الخروج الا عند الضرورة.

ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة أو النشاط البدني..

يمكن للحرارة الشديدة أن تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بسكتة قلبية، إن التعرض للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بالدوخة ونوبات الإغماء.

كيف يمكن الوقاية منه..

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب ألا يبذلوا جهدًا كبيرًا خلال ذروة الصيف والحرارة الشديدة، يجب عليهم الترطيب بشكل كافٍ والبقاء في الداخل، يمكن تعديل جرعات بعض الأدوية من قبل الطبيب، في فصل الصيف، يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب الابتعاد عن الحرارة الشديدة وترطيب أنفسهم واتخاذ الاحتياطات الكافية.

وأكد، إنه من المهم الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أنك تعاني من نوبة قلبية صامتة في الطقس الحار، موضحا ، إنه بينما يربط معظم الناس النوبات القلبية بألم مفاجئ في الصدر وضيق في التنفس، فإن النوبات القلبية الصامتة يمكن أن تحدث دون أي أعراض واضحة، مما يجعلها خطيرة بشكل خاص، خاصة في درجات الحرارة القصوى"، نوبة قلبية في الصيف.

العلامات التحذيرية للنوبة القلبية الصامتة.. التعرق الزائد..

أحد العلامات التحذيرية الرئيسية للنوبة القلبية الصامتة في الطقس الحار هو التعرق الزائد، عندما يكون جسمك تحت الضغط، كما هو الحال أثناء نوبة قلبية، قد يحاول أن يبرد عن طريق التعرق بغزارة، إذا وجدت نفسك تتعرق أكثر من المعتاد، خاصة مع أعراض أخرى، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك في حالة من الضيق.

التعب..

علامة تحذير شائعة أخرى هي التعب أو الضعف، إذا كنت تشعر بالتعب أو الضعف بشكل غير عادي، خاصة أثناء النشاط البدني أو عند التعرض للطقس الحار، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة كامنة في القلب، انتبه إلى إشارات جسمك واطلب الرعاية الطبية إذا كنت تعاني من التعب المستمر.

ضيق في التنفس..

وهذا علامة أخرى لا ينبغي تجاهلها، خاصة في الطقس الحار، إذا كنت تجد صعوبة في التقاط أنفاسك، حتى أثناء الراحة أو ممارسة نشاط خفيف، فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية صامتة، وهذا العرض مثير للقلق بشكل خاص عندما يقترن بعلامات تحذيرية أخرى.

الدوخة..

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى للنوبة القلبية الصامتة في الطقس الحار الغثيان والدوار وعدم الراحة في الصدر، في حين أن هذه الأعراض لا تقتصر على مشاكل القلب، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها، خاصة عندما تحدث معًا.

من الضروري الاستماع إلى جسدك وطلب الرعاية الطبية إذا واجهتك أيًا من هذه العلامات التحذيرية، خاصة أثناء الطقس الحار عندما يكون خطر المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة أعلى، تذكر أن النوبة القلبية الصامتة يمكن أن تكون بنفس خطورة النوبة القلبية التقليدية، لذلك من المهم أن تكون يقظًا واستباقيًا بشأن صحة قلبك.

وأوضح الموقع، إنه يمكن أن تكون أعراض مثل التعرق والدوخة والضعف وضيق التنفس شائعة في كل من موجة الحر والنوبات القلبية، لذلك من المهم التمييز بينها عن طريق الاختبارات المناسبة بما في ذلك رسم القلب واختبارات الدم مثل التروبونين.