شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من ضربة الشمس قد تؤدى للوفاة.. استشارى يوضح الإسعافات الأولية اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سليمان بلال، استشارى الحالات الحرجة للقلب بمستشفى قصر العيني، أن ضربة الشمس والاجهاد الحرارى من المشاكل الصحية الشائعة التي تزداد خلال هذه الفترة من كل عام بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة، وتحدث عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه، وهذا يمكن أن يؤدى للوفاة إذا لم تعالج فوراً.

وأوضح، في تصريح لـ ”الخليج 365” أن من أسباب ضربة الشمس قضاء أوقات طويلة أمام آشعة الشمس المباشرة مع وجود مجهود بدنى شاق وقلة شرب السوائل أو قلة ترطيب الجسم.

أعراض ضربة الشمس

وأضاف أن أعراض ضربة الشمس والاجهاد الحرارى تشمل ارتفاع درجات الحرارة أو الحمى وزيادة ضربات القلب وعرق شديد ودوخة وألم شديد في العضلات خاصة لكبار السن.

سبب حدوث ضربة الشمس والاجهاد الحرارى

وأشار إلى أن سبب حدوث ضربات الشمس أن الجسم يحافظ على درجات حرارة ثابتة عن طريق التحكم في كمية العرق مع التعرض لحرارة مرتفعة، لكن هذه القدرة تقل في درجات الحرارة الشديدة لو الجسم غير معتاد عليها أو لو حصل مجهود عضلى عنيف ترتفع حرارة الجسم وتحدث تقلصات حرارية عضلية مؤلمة جدا ثم يحدث انهاك حرارى والذى إذا لم يعالج في اسرع وقت قد يهدد الحياة.

الفئات المعرضة لخطر ضربة الشمس والاجهاد الحرارى

وعن أكثر الأشخاص عرضة لهذه المشكلات الصحية أوضح استشارى الحالات الحرجة للقلب أن الأطفال الصغار أقل من 8 سنوات وكبار السن أكبر من 60 سنة هم الأكثر عرضة للخطر، لان جسمهم تقل فيه القدرة على تنظيم درجات الحرارة وكذلك بعض الأشخاص الذين يحصلون على أدوية مثل: حاصرات البيتا ومدرات البول.

الوقاية من ضربة الشمس

وقال الدكتور سليمان بلال أن أبرز طرق الوقاية من ضربة الشمس تشمل:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في الأيام شديدة الحرارة وبشكل خاص للأطفال وكبار السن.

-ارتداء ملابس فاتحة اللون واسعة

-استخدام كريمات الوقاية من الشمس والقبعات الكبيرة ونظارات الشمس

-شرب الكثير من الماء لترطيب الجسم

-تجنب الاعمال الشاقة تحت اشعة الشمس المباشرة

إسعافات أولية لو حصلك ضربة شمس أو إجهاد حرارى

وأوضح الدكتور سليمان بلال أن أبرز الإسعافات الأولية عند حدوث أعراض ضربة الشمس أو الاجهاد الحرارى هي:

-الابتعاد عن المكان الذى فيه الشمس والانتقال لمكان بارد

-تبريد الجسم بالاستحمام بالماء البارد أو استخدام مناشف باردة

-الراحة التامة

-إذا لم يتحسن المصاب يجب أن ينتقل للمستشفى فوراً لإسعافه.