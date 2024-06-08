شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر برائحة كريهة بعد تناول الحلبة؟.. اعرف السبب والمقدار المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحلبة أحد المشروبات الشهيرة التي يتناولها معظمنا خاصة أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهى من أشهر العلاجات العشبية، ويمكنها علاج مشاكل مثل أمراض الجهاز الهضمى والتنفسى كما أنها مفيدة في رحلة إنقاص الوزن وتخفيف آلام الدورة الشهرية وغيرها، ولكن يتجنب البعض تناول الحلبة بسبب الرائحة الكريهة التي قد تسببها في العرق والبول، وهو ما يوضحه موقع "Healthline".

لماذا تسبب الحلبة رائحة كريهة للعرق والبول؟

تعتبر الحلبة من المشروبات التي تسبب زيادة إفراز العرق، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفسفور، وهو من المعادن التي تعمل على زيادة توليد الطاقة بالجسم ويسهل الحركات العضلية، وبمجرد تناول الحلبة يزيد معدل حرق السعرات الحرارية بالجسم نتيجة زيادة معدل الطاقة لدينا، وهو ما ينتج عنه زيادة التعرق مصحوبًا برائحة كريهة.

متى تسبب الحلبة رائحة عرق وبول كريهة؟

عند تناول الحلبة بكميات كبيرة، يكون الجسم بذلك قد حصل على جرعات عالية من الفسفور الذى يزيد من معدل الطاقة ومن ثم التعرق الزائد ، ويتم طرد السوائل من الجسم عن طريق البول ما يسبب الرائحة الكريهة .

ولكن يجب العلم أن رائحة العرق والبول الكريهة التي قد تنتج عن تناول الحلبة لا تستمر سوى بضع ساعات أو أقل حسب الكمية التي تم تناولها.

ما الكمية الموصى بها من الحلبة يوميًا حتى لا تسبب رائحة كريهة؟

تناول الحلبة بكميات كبيرة يسبب رائحة العرق الكريهة ، لذلك من المهم تناولها باعتدال، حيث يوصى بتناول كوبين فقط من الحلبة يوميًا على أقصى تقدير.