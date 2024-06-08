شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح هتساعدك للإقلاع عن التدخين.. منها استنشاق البخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإقلاع عن التدخين رحلة تؤدي إلى تحسين الصحة العامة وتقوي رئتيك أيضًا، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر صحة، وتبدأ عملية الشفاء فور الإقلاع عن التدخين، مع ملاحظة تحسن ملحوظ خلال فترة قصيرة نسبيًا، وفي غضون 12 ساعة من آخر سيجارة، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى طبيعتها، مما يعزز تدفق الأكسجين في الدم و البدء بعملية الترميم. ومن اللافت للنظر أنه خلال عام واحد فقط، ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل ملحوظ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وفى غضون سنتين إلى خمس سنوات، يمكن أن ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى نفس مستوى غير المدخنين. ولعل الحدث الأكثر إلحاحاً يكمن في مرور 10 سنوات، حيث ينخفض خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة إلى النصف وهذه التحسينات الصحية الملحوظة بمثابة حوافز قوية للتحرر من قبضة إدمان التدخين.

خطوات عملية يمكنك اتخاذها لدعم رحلتك نحو صحة الرئة والعافية بشكل عام 1 - قلل استهلاك السجائر تدريجيًا

إن تقليل استهلاك السجائر اليومي تدريجيًا يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الانسحاب وتسهيل الانتقال إلى نمط حياة خالٍ من التدخين.

2 - تجنب مسببات التدخين

تجنب المواقف أو الأماكن التي قد تحثك على التدخين، وقم بممارسة أنشطة جديدة لتمضية الوقت وصرف انتباهك عن الرغبة الشديدة فيه.

3 - فكر في العلاج ببدائل النيكوتين

تحدث مع طبيب أمراض الرئة حول أفضل الطرق للتعامل مع انسحاب النيكوتين وتحسين فرصك في التوقف بنجاح، مثل استخدام اللاصقات أو العلكة.

4 - إعطاء الأولوية لإدارة التوتر

للتحكم في التوتر دون التدخين، قم بالمشاركة في أنشطة تخفيف التوتر مثل التمارين الرياضية أو التأمل أو الهوايات.

5 - دمج تمارين إعادة تأهيل الصدر

أثناء عملية الإقلاع عن التدخين، قم بدمج التمارين مثل اليوجا أو إعادة التأهيل الرئوي أو تقنيات التنفس العميق لتعزيز وظائف الرئة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

6 - حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء والسوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب لطرد السموم والحفاظ على رطوبة الحلق والرئتين والمساعدة في التخلص من المخاط المتراكم.

7 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تساعد التمارين الرياضية على تقوية عضلات الجهاز التنفسي، وتعزيز قدرة الرئة، وتساعد في إزالة السموم. اهدف إلى ممارسة الأنشطة التي تحفز قلبك، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، لتعزيز الدورة الدموية وتدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

8 - تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

إن تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم، والخضروات الورقية، والكرز، والتوت، والزيتون، والجوز، والبذور، والفاصوليا، والعدس في وجباتك يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة الرئة.

9- استنشاق البخار

يمكن أن تساعد إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية مثل النعناع إلى الماء الساخن واستنشاق البخار في إزالة الاحتقان، وتهدئة المسالك الهوائية المتهيجة، وتعزيز التنفس بشكل أسهل.

10 - ممارسة التنفس العميق

يمكن لممارسات مثل التنفس العميق، والتنفس البديل من الأنف أن تساعد في توسيع سعة الرئة، وتحسين الأكسجين، وتعزيز الاسترخاء - مع تقليل التوتر وإدارة الرغبة الشديدة.