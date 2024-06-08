شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المرض النفسى لسفاح التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر تحقيقات النيابة العامة في الكشف عن مفاجآت جديدة في قضية سفاح التجمع الخامس، المتهم بقتل 3 فتيات والتمثيل بجثثهن، كما قال أحد أصدقاء السفاح المقربين أنه كان يعانى من مرض نفسى يسمى اضطراب ثنائى القطب، وهو الذى تسبب له في حالة من تقلبات المزاج الشديدة خلال فترة عمل السفاح معه بمدرسة خاصة في بورسعيد، لذا في هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات عن مرض السفاح النفسى وهو اضطراب ثنائى القطب.

ما اضطراب ثنائى القطب مرض سفاح التجمع

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" فإن الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب مزاجي مزمن يسبب تغيرات شديدة في المزاج ومستويات الطاقة والسلوك، تعد نوبات الهوس والهوس الخفيف العلامة الرئيسية لهذه الحالة، كما يعاني معظم الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب من نوبات اكتئاب.

يمكن التحكم في الحالة عن طريق الأدوية والعلاج الحديث وتغيير نمط الحياة والعلاجات الأخرى.



يمكن أن تستمر هذه التحولات لساعات أو أيام أو أسابيع أو أشهر وتعطل قدرتك على تنفيذ المهام اليومية.

نوبات الهوس في مرضى ثنائى القطب

السمة الرئيسية للاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول هي نوبات الهوس، للوفاء بمعايير الاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول، يجب أن تكون قد تعرضت لنوبة هوس واحدة على الأقل في حياتك لمدة أسبوع على الأقل مع أو بدون التعرض لنوبة اكتئاب.

الهوس هو حالة تمر فيها بفترة من المزاج المرتفع أو العصبي بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى تغيرات شديدة في العواطف والأفكار والطاقة والثرثرة ومستوى النشاط يعد هذا المستوى النشط للغاية من النشاط والسلوك الجسدي والعقلي تغييرًا عن نفسك المعتاد ويمكن ملاحظته من قبل الآخرين.

قد ينغمس الأشخاص الذين يعانون من حالات الهوس في أنشطة تسبب لهم ضررًا جسديًا أو اجتماعيًا أو ماليًا، مثل الإنفاق المفاجئ أو المقامرة بمبالغ كبيرة من المال أو القيادة بتهور.

كما أنهم يصابون أحيانًا بأعراض ذهانية، مثل الأوهام والهلوسة، والتي يمكن أن تسبب صعوبات في التمييز بين الاضطراب ثنائي القطب والاضطرابات الأخرى مثل الفصام أو الاضطراب الفصامي العاطفي.

يعاني الأشخاص المصابون بأنواع معينة من الاضطراب ثنائي القطب، مثل الاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني، من الهوس الخفيف، وهو شكل أقل خطورة من الهوس ولا يستمر لفترة طويلة مثل نوبات الهوس ولا يتداخل مع الأداء اليومي بنفس القدر.

نوبات الاكتئاب

أثناء نوبة الاكتئاب، يشعر المريض بمزاج منخفض أو مكتئب و/أو فقدان الاهتمام بمعظم الأنشطة، بالإضافة إلى العديد من أعراض الاكتئاب الأخرى، مثل:

-التعب.

-تغيرات في الشهية.

- مشاعر عدم القيمة واليأس.

ما علامات وأعراض اضطراب ثنائي القطب مرض سفاح التجمع؟

العلامة المميزة للاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول هي نوبة هوس تستمر لمدة أسبوع واحد على الأقل، بينما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني أو دوروية المزاج من نوبات هوس خفيف.

لكن العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب يعانون من نوبات الهوس الخفيف/الهوس والاكتئاب.

هذه الحالات المزاجية المتغيرة لا تتبع دائمًا نمطًا محددًا، ولا يتبع الاكتئاب دائمًا مراحل الهوس.

قد يواجه الشخص أيضًا نفس الحالة المزاجية عدة مرات — مع فترات من السعادة الغامرة بينهما — قبل أن يعاني من الحالة المزاجية المعاكسة.

يمكن أن تحدث تغيرات المزاج في الاضطراب ثنائي القطب على مدى أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات في بعض الأحيان.

أحد الجوانب المهمة لتغيرات الحالة المزاجية هو أنها تمثل خروجًا عن طبيعتك العادية وأن تغير الحالة المزاجية يستمر لفترة طويلة. وقد تكون عدة أيام أو أسابيع في حالة الهوس، وأسابيع أو أشهر عديدة في حالة الاكتئاب.

يمكن أن تختلف شدة مراحل الاكتئاب والهوس من شخص لآخر وعند نفس الشخص في أوقات مختلفة.

علامات وأعراض نوبات الهوس

يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب من نوبات الهوس أو الهوس الخفيف عدة مرات طوال حياتهم؛ قد يختبرها الآخرون نادرًا فقط.

تتضمن علامات وأعراض نوبة الهوس ما يلي:

-الإفراط في السعادة والأمل.

-تغيرات مفاجئة وحادة في المزاج، كالتحول من الفرح إلى الغضب والعدائية.

-الأرق.

-الكلام السريع وتسارع الأفكار.

-زيادة الطاقة وقلة الحاجة للنوم.

-زيادة الاندفاع وسوء الحكم، مثل ترك وظيفتك فجأة.

-وضع خطط كبيرة.

-السلوك المتهور والمجازف، مثل تعاطي المخدرات.

-الشعور بأنك مهم أو موهوب أو قوي بشكل غير عادي.

-الذهان - التعرض للهلوسة والأوهام (في أشد نوبات الهوس).



في معظم الأحيان، لا يدرك الأشخاص الذين يعانون من نوبة الهوس العواقب السلبية لأفعالهم في حالة الاضطراب ثنائي القطب، يعد الانتحار خطرًا دائمًا - حيث يصبح بعض الأشخاص ميالين إلى الانتحار في نوبات الهوس، وليس فقط نوبات الاكتئاب.



إذا كان الشخص يعاني من نوبة هوس شديدة، خاصة إذا كان يعاني من الهلوسة والأوهام، فقد يحتاج إلى دخول المستشفى لحماية نفسه والآخرين من الأذى المحتمل.

علامات وأعراض نوبات الاكتئاب

أعراض نوبات الاكتئاب في الاضطراب ثنائي القطب هي نفس أعراض الاكتئاب الشديد. يشملوا:

الحزن الغامر.

انخفاض الطاقة والتعب.

عدم وجود الحافز.

مشاعر اليأس أو عدم القيمة.

فقدان الاستمتاع بالأشياء التي كانت ممتعة بالنسبة لك ذات يوم.

صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات.

البكاء الذي لا يمكن السيطرة عليه.

العصبية.

زيادة الحاجة إلى النوم.

الأرق أو النوم الزائد.

تغير في الشهية، مما يسبب فقدان أو زيادة الوزن.

أفكار الموت أو الانتحار

علامات وأعراض النوبة المختلطة

تشمل أعراض النوبة المختلطة أعراض الهوس والاكتئاب معًا. خلال النوبة المختلطة، تنتابك المشاعر والأفكار السلبية التي تصاحب الاكتئاب ولكنك تشعر أيضًا بالإثارة والقلق والطاقة العالية.

الأشخاص الذين يعانون من نوبات مختلطة غالبًا ما يصفونها بأنها أسوأ جزء من الاضطراب ثنائي القطب.

علاج الاضطراب ثنائي القطب مرض سفاح التجمع

يمكن أن يساعد العلاج العديد من الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أشد أشكال الاضطراب ثنائي القطب. تتضمن خطة العلاج الفعالة عادةً مجموعة من العلاجات التالية:

-العلاج النفسي (العلاج بالكلام).

-الأدوية.

-استراتيجيات الإدارة الذاتية، مثل التثقيف وتحديد الأعراض المبكرة للنوبات أو المحفزات المحتملة للنوبات.

-عادات نمط الحياة المفيدة، مثل ممارسة الرياضة واليوجا والتأمل. هذه يمكن أن تدعم العلاج، ولكن لا تحل محله.

-علاجات أخرى، مثل العلاج بالصدمات الكهربائية في الحالات التي تكون الاستجابة فيها ضعيفة للأدوية أو حيث تكون السيطرة السريعة على الأعراض ضرورية لمنع الضرر.

الاضطراب ثنائي القطب هو حالة تستمر مدى الحياة، لذا فإن العلاج هو التزام مدى الحياة قد يستغرق الأمر أحيانًا عدة أشهر إلى سنوات قبل أن تتمكن أنت وطبيبك من العثور على خطة علاج شاملة تناسبك بشكل أفضل.