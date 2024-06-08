شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية الأطفال وكبار السن من تأثير الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الموجة الحارة خلال الأيام الحالية والتي تسبب ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، لذلك من المهم آخذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحرارة الشديدة، خاصة للفئات مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. نصائح عامة لجميع الفئات من أجل البقاء أمنًا في الموجة الحارة والوقاية من تأثيراتها الضارة:

- الحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش.

- تجنب الاستهلاك المفرط للكافيين، لأنه يمكن أن يسبب الجفاف.

- تجنب القيام بأى أنشطة شاقة أو ممارسة أي نشاط بدنى خاصة خلال ساعات النهار.

- حاول الالتزام قدر الإمكان بالجلوس في الأماكن الرطبة التي بها تكييفات، واستخدم المراوح لتوزيع الهواء جيدًا.

- ارتداء ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة فاتحة اللون.

- ارتدي واقيًا من الشمس ونظارات شمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية نفسك من الأشعة الضارة.

- تجنب التعرض المفرط للحرارة وأشعة الشمس ، وحاول البقاء في الظل قدر الإمكان عندما تكون بالخارج.

فيما يلى.. نصائح لحماية الأطفال وكبار السن في الموجة الحارة:

راقب باستمرار الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، فهم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

بالنسبة للأطفال، تأكد من بقاءهم رطبين من خلال تناولهم الكثير من السوائل الطبيعية والماء، وارتدائهم ملابس خفيفة الوزن، وعدم الخروج بهم في ساعات النهار التي تشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة .

بالنسبة لكبار السن، يجب البقاء في منازلهم في أماكن مكيفة، وشرب الكثير من الماء، وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

أما الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، فيجب الالتزام بمواعيد تناول الأدوية الخاصة بهم، وتجنب الخروج في ساعات الذروة، وطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من أعراض مرتبطة بالحرارة.