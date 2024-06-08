شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات منعشة ومقوية لطفلك عشان يستمتع بالبحر في المصايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء موسم المصاف، وبدأت الشواطئ في الازدحام، وتحتار الكثير من الأمهات في اختيار نوعية الطعام والشراب التي يمكن أن تقدمه لطفلها على الشاطئ وبعد التعرض لشمس الصيف، والسباحة، فالمشروبات الصحية كثيرة ومتعددة، خاصة تلك التي تكون كل مكوناتها طبيعية، ووفقا لتقرير نشر في موقع parenting ، فإن هناك مجموعة من المشروبات الصحية التي يمكن للأم أن تقدمها لطفلها.

وتابع موضحا أن المشروب الذى يقدم للطفل يجب أن يكون منعشا وصحيا في الوقت ذاته، فلابد من أن يكون خاليا من الإضافات غير الصحية وطبيعى بشكل كامل، ومستخلص من مصادر طبيعية كالفاكهة والخضراوات.

فيما أكدت الدكتورة داليا بهجت أخصائى التغذية جامعة عين شمس، أنه يجب على الأم أن تحرص أن تكون درجة حرارة العصير أو المياه التي تقدمنها للطفل معتدلة، للوقاية من التهابات اللوزتين والتهابات الحلق، ولا يمكن أن ننسى المياه، أو المياه المنكهة التي نضع فيها بعض أنواع الفاكهة كالليمون أو التفاح أو النعناع، موضحة أن من العصائر المفيدة:



عصير التفاح الطازج وعليه بعض قطرات الليمون الصحي، يعزز معدته وصحة الجهاز الهضمى في الصيف

عصير الأناناس الطبيعى المعزز لصحته ومناعته

عصير البرتقال الغنى بفيتامين سى المعزز لكمناعته ويجعله يقاوم مشكلات الإجهاد الحرارى

عصير الليمون الطازج المنعش، الذى يعزز فيتامين ج لديه ويشعره بالإنتعاش ويمده بالقوة