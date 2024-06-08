شكرا لقرائتكم خبر عن تتسحر إيه النهارده عشان صيام سهل وصحى.. بلاش سكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلما كان السحور صحيا، كلما صح صيامك، بهذه الكلمات أفاد تقرير نشر في موقع nutrition المعنى بالصحة العامة والغذاء، مؤكدا على أن السحور أهم وجبة يمكن الاعتماد عليها خلال أيام الصيام، ولعل صيام ذي الحجة وعباداته من قيام الليل وصلاة، أمر في غاية الأهمية، ويستلزم معه نصائح هامة لتناول طعام صحى ومفيد خاصة خلال وجبة السحور، وأيضا في الفترة بين وجبة الإفطار، والسحور كذلك.

نصح التقرير بمجموعة من النصائح أهمها، بضرورة تقليل نوعيات أطعمة بعينها منها أطعمة تحتوى على السكر، وكذلك المشروبات المحلاة، كما يجب تجنب الكميات الكبيرة من الطعام بشكل عام، فضلا عن ضرورة شرب السوائل الصحية المفيدة في تلك الفترة.

أما عن السحور وبشكل خاص، قال التقرير إنه لابد من الاهتمام بمجموعة من النصائح، التي تبقيك مشبعا لفترة من الوقت خلال صيام اليوم التالى، ولذا لابد من البحث عن أصناف الطعام التي تبقيك شبعا ممتلئا، قادر على مواصلة الصيام دون مشكلات، خاصة في مثل هذه الأجواء الحارة التي نمر بها هذه الأيام.





من الأطعمة التي يمكنك الاعتماد عليها خلال وجبة السحور:

ـ الزبادى هو المكون المرطب الأساسى، الغنى بالبروبايوتك الذى يعزز شعورك الشبع ويعزز راحة المعدة لديك.

ـ الشوفان الذى يمكن الاعتماد عليه أيضا لأنه من الحبوب الكاملة، التي توفر الشبع والطاقة والشعور بالإمتلاء لفترة أطول

ـ فاكهة منخفضة السكر مثل البرتقال والكمثرى والتفاح.

ـ الاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه موزعة جيدا، وليست دفعة واحدة.

ـ البيض بروتين صحى مفيد ويمد بالطاقة والحيوية ويشعرك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة .