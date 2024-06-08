شكرا لقرائتكم خبر عن هتسمع دبة النملة.. نصائح فعالة لتقوية حاسة السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاسة السمع هي الحاسة الأكثر حساسية للكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على فعاليتها بسهولة، فالعدوى والمشكلات التنفسية ومشكلات حساسية جيوب الأنفية والأنف ومشاكل السمع، والتهابات الأذن أيا كان نوعها، كلها مشكلات قد تؤثر على فعالية حاسة السمع.

وفقا لتقرير نشر في موقع lexiehearing المتخصص في مشكلات الأذن، فإن هناك الكثير من النصائح الفعالة والمباشرة التي تعزز من القدرة على السمع، وتعزز من عمل وفعالية هذه الحاسة، منها: